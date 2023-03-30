Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde “30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü” kutlandı

Gerçekleşen etkinlikte sıfır atığın önemine dikkat çekildi.

Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sıfır Atık Kulübü tarafından “30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü” dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi. Öğrenciler tarafından hazırlanan programda şiirler okunurken, yapılan sunumlarla sıfır atığın önemine vurgu yapıldı.

“Ülkemizi ve dünyamızı çevre kirliliği merkezli iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinden korumalıyız”

Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan okul teknik müdür yardımcısı Bülent Seğmen, “Dünyamız giderek yaşlanmasına karşın üzerinde yaşayan insan sayısı ise her geçen gün artmakta. Dünya nüfusu arttıkça tüketilen eşyalarda artmakta ve bu tüketilen malların atılacağı yer ise azalmakta. Sıfır atık bir proje değil, bir felsefedir. Ülkemizi ve dünyamızı çevre kirliliği merkezli iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinden korumalıyız. Bu yüzden bizlere, siz değerli öğrencilerimize çok önemli görevler düşüyor. Aşırı tüketim ve israftan kaçınmalıyız. Bu etkinlik sizlerin daha da bilinçlenmesi için çok kıymetli. Sıfır Atık Kulübü başta olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.

“Sıfır Atık Kulübümüz tarafından düzenlenen bu etkinliği çok kıymetli buluyorum”

Sıfır Atık Kulübünün çok kıymetli bir etkinliğe imza attığını ifade eden Müdür Yardımcısı Zuhal Şangar, “Size bırakılacak en iyi miras temiz bir dünya. Geleceğiniz için, daha temiz bir dünya için Sıfır Atık Kulübümüz tarafından düzenlenen bu etkinliği çok kıymetli buluyorum. Katkılarından dolayı kulübümüz mentör öğretmeni Ceren İldaşer ve öğrencilerimizi kutluyorum. Daha yaşanabilir bir dünya için çevremizi ve doğamızı koruyalım” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan sunumlarla sıfır atığın önemine vurgu yapıldı. Daha sonra ise Sıfır Atık Kulübü tarafından hazırlanan atık malzemelerden üretilen ürünlerin yer aldığı sergi gezildi.