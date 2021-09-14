Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden çifte başarı

Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) Altın Meşale Ödülleri'nde "Yılın Özel Okulu" seçildi. Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ayrıca Eskişehir'de “Geleceğin Okulu” olarak akredite edilen ilk ve tek özel okulu oldu.

Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kısa sürede elde ettiği başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) tarafından bu yıl 12'incisi düzenlenen Altın Meşale Ödüllerinde Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 37 lisenin arasında birinci seçilerek, yılın özel okulu kategorisinde ödüle layık görüldü. Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ayrıca, Geleceğin Okulu Akreditasyonu Programı kapsamında Eskişehir'de “Geleceğin Okulu” olarak akredite edilen ilk ve tek özel okulu olarak önemli bir başarıya imza attı.

Eskişehir'de bir ilki gerçekleştirdik

Eskişehir OSB Başkan Vekili ve Okul Kurucu Temsilcisi Metin Saraç, böylesine değerli bir ödülü kazanmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, “Eskişehir sanayisinin nitelikli ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak için hizmete sunduğumuz Özel Eskişehir OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz henüz kurulalı 2 yıl olmasına karşın önemli başarılara imza atarak bizleri, sanayimizi ve şehrimizi gururlandırmaya devam ediyor. Tekirdağ'da düzenlenen müzik yarışmasında elde edilen birincilik, yine İnegöl'de çocuklarımızın teknoloji festivalinde robot yarışmasında elde ettikleri başarının ardından bu kez okul olarak çok değerli bir başarıya imza attık. EYUDER tarafından okulumuz yılın özel okulu seçilerek “Altın Meşale Ödüllüne” layık görüldü. Okulumuz elde ettiği başarı bizi son derece gururlandırdı. Elde edilen başarıda büyük payı olan başta okul müdürümüz Rahmi Özyiğit, müdür yardımcılarımız, ekip öğretmenlerimizi ve çalışanlarımızı canı gönülden kutluyorum. Bizlere desteklerini esirgemeyen Yönetim Kurulu Başkanımız Nadir Küpeli, yönetim ve denetim kurulu arkadaşlarıma da şükranlarımı sunuyorum. Okulumuz daha nice başarılara imza atmaya devam edecektir” diye konuştu. Saraç, Eskişehir'de bir ilk gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Tüm çalışmamızı geleceğin vizyon okulu olmak adına yürütüyoruz. Yapılan değerlendirmeler sonucu okulumuz Eskişehir'de “Geleceğin Okulu” olarak akredite edilen ilk ve tek özel okul oldu. Bu başarı bizim geleceğin okulu olmamızdaki önemli bir adımdı. "Vizyon Okul" etiketini de kazanarak bunu taçlandırmış olacağız” dedi.

Hedefimiz “Vizyon Okul" etiketini kazanmak

Özel EOSB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Rahmi Özyiğit, üstün gayretlerin sonucu bu ödüle layık görülmenin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, “Özel Eskişehir OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak; bir EYUDER markası olan "Geleceğin Okulu Akreditasyon Programı" kapsamında yer alan yedi okul etiketini tamamlayarak en büyük ödül olan Altın Meşale Ödülü'nü kazanmanın gururunu yaşıyoruz. Okulumuz 2020-2021 eğitim-öğretim yılında pandemi şartlarına rağmen tüm zorlukların üstesinden gelerek öğretmen, öğrenci, veli iş birliğiyle tüm akreditasyon etkinliklerini özel okullar arasında en yüksek puanı alarak birincilikle tamamlamış ve Altın Meşale Ödülü'nü kazanmıştır. Amacımız üç yıl boyunca akrediteyi devam ettirerek "Vizyon Okul" etiketini kazanmaktır. Bu güzel programa katılmamıza ve çalışmalarımızı başarıyla yürütmemize öncülük eden ve destek veren başta Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanımız Nadir Küpeli'ye, Başkan Vekili ve Okul Kurucu Temsilcimiz Sayın Metin Saraç'a ve her daim yanımızda hissettiğimiz yönetim ve denetim kurulumuzun sayın üyelerine ve Eskişehir OSB Bölge Müdürümüz Sayın Erhan Tatar'a teşekkürü borç biliyoruz” şeklinde konuştu.

Ankara Başkent Öğretmenevinde gerçekleşen törene EYUDER Başkanı Dr. Adem Çilek, Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Rahmi Özyiğit, okul müdür yardımcıları ve öğretmenler, ödüle layık görülen okulların temsilcileri ile eğitim camiasının önemli isimleri katıldı.