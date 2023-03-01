(ÖZEL) Eskişehir ilkbahara yüksek sıcaklıkla başladı

Eskişehir'de baharın ilk günü 20 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığı, geçen yıllara göre mevsim normallerinin çok üzerinde seyrediyor. Güneşli havanın tadını çıkartan vatandaş bu durumdan memnun olsa da yaşananları pek hayra yormuyor.

Kentte hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken vatandaşlar, güneşli havayı değerlendirmek için dışarı akın etti. Hava sıcaklığının 20 dereceye kadar çıktığı Eskişehir'de baharın ilk günü güneşle karşılandı. Güzel havada Porsuk Çayı etrafında yürüyüş ve spor yapan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Kanlıkavak Parkı'na ailesiyle birlikte gelen çocuklar ise güzel havanın tadını doyasıya yaşadı. Geçen yıl bu aylarda soğuk havaların etkili olduğu Eskişehir'de, sıcak hava vatandaşları hayrete düşürürken, bir yandan da kuraklık konusunda endişelendiriyor.

“Bu sıcaklıklar hep küresel ısınma yüzünden”

Geçmişte bu mevsimde soğuklardan dolayı Porsuk Çayının bile donuk olduğunu dile getiren Rıdvan Türkmen, özellikle gençler için sıcak havanın iyi olduğunu belirtti. Kuraklık açısından yağmur yağmamasının kötü olduğunu vurgulayan Türkmen, “Bu mevsimlerde hakikaten eskiden çok soğuk oluyordu. Bu mevsimde yerlerde 1 metre kar olurdu. Bu sıcaklıklar hep küresel ısınma yüzünden. Porsuk'un suyunu bile salmadılar. Yağmur ve kar yok. Piknik yapmak için çok güzel bir hava. Gençler için güzel, ama yarın ekmek 10 lira olur” ifadelerini kullandı.

“Bu havalar hayrı alamet değil”

Sıcak havanın tadını Porsuk çayı kenarında balık tutarak çıkaran Hasan Yönlü, sıcak havaların hayrı alamet olmadığını belirtti. Bu durumun vatandaşlar için iyi ama çiftçiler için kötü olduğunu söyleyen Yönlü, “Bu mevsimde don olayı her yerde olurdu. Bu yanımda görmüş olduğunuz Porsuk bile donardı. Bu havalar hayra alâmet değil. Bizim için iyi de çiftçi için de çok kötü. İnşallah önümüzdeki günler yağış olur. Bizim için zevk almak önemli değil, önemli olan çiftçinin mahsulü” dedi.

“Dışarıda vakit geçirmek, sosyalleşmek güzel oluyor”

Güneşli havayı fırsat bilip arkadaşıyla birlikte Porsuk çayı kenarında oturan üniversite öğrencisi Barış Badem ise, “Havalar bizim işimize geliyor. Zaten okullar da serbestleşti. Dışarıda vakit geçirmek, sosyalleşmek güzel oluyor. Erken yazın gelmesinin her zaman avantajlı olduğunu düşünüyorum. Kuraklık açısından çok bilgim yok. Ben bu havadan memnunum, bir sıkıntısı yok” diye konuştu.