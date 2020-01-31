(Özel) Eskişehir Şehir Hastanesi afetlere daima hazır

Dr. Yaşar Bildirici, depremde en güvenilir yerin hastaneleri olduğunu dile getirerek, “Eskişehir Şehir Hastanesi tabanında 973 tane deprem izolatörü var” dedi.

Eskişehir'de 2018 yılının Kasım ayında hizmet vermeye başlayan Eskişehir Şehir Hastanesi, şehrin sağlık yükünü çekmeye başladı. Hastane 1100 yatak kapasitesi ile bölgenin en büyük hastanesi konumunda. Doğal afetlere karşı dayanıklı üretilen hastane, bir deprem anında da sığınılabilecek en sağlam bina özelliğinde. Hastane altında bulunan 973 deprem izolatörü sayesinde olumsuz bir durumda hizmet vermeye devam edebilecek. Yılda yaklaşım 2 milyon vatandaşa hizmet veren hastane de ayrıca doğal afetlere karşı medikal sığınaklar bulunuyor.

“Yılda yaklaşık 2 milyon 400 bin hasta”

Hastane hakkında bilgi veren Başhekim Uzm. Dr. Yaşar Bildirici, 14 ay önce hizmet verilmeye başlanan Şehir Hastanesinin bin 100 yataklı olduğunu belirtti. Hastanelerinin bölgenin en büyük kamu hastanesi olduğunu anlatan Dr. Bildirici, "Bizim hastanemiz bölgenin en büyük inşaat kütlesine sahip. Eskişehir sağlık açısından bölgesi itibari ile koordinatör bir il. Koordine ettiği il içerisinde en büyük yatağa sahip hastane diyebiliriz. Ortalama aylık müracaat eden hasta sayımız 200 bin civarında. Bu durumda da hastanemiz açıldığından bu yana yaklaşık 2 milyon 400 bin hastaya baktık” dedi.

"Bir standart devlet hastanemizin, ötesine taşınmış bir hastane"

Uzm. Dr. Yaşar Bildirici, “Şehir Hastaneleri biliyorsunuz, gerek mimari yapısıyla, alt yapı planlamasıyla ve tıbbi teknoloji yatırımıyla farklı konsepte sahip. Bir standart devlet hastanemizin, ötesine taşınmış bir hastane. Biz Eskişehir Devlet Hastanesi olarak buraya taşınmıştık. Burası artık Eskişehir Devlet Hastanesi değil de, burası tüm nitelikli sağlık hizmetinin verilebildiği tüm sağlıklı personelin istihdam edildiği bir hastane olduğunu ifade edebiliriz. Düşünün 175 yoğun bakım yatağı ile şehrin çok önemli bir ihtiyacını karşılamakla kalmıyor, 81 ilden bile talepleri karşılama potansiyeline sahip.” diye belirtti.

“Eskişehirlilerin sığınabileceği en sağlam bina”

Elazığ'da yaşanan depremi hatırlatan Dr. Bildirici, şehir hastanelerinin doğal afetlere karşı dayanıklı inşa edildiğinden bahsetti. Bildirici, “Birinci ve ikinci dereceden deprem bölgesi olan tüm illerde bulunan şehir hastaneleri deprem izolatörleriyle, depreme karşı dayanıklı olacak şekilde inşa edilmiştir. Eskişehir Şehir Hastanesi tabanında 973 tane deprem izolatörü var. Elbette istemeyiz ama Eskişehir böyle bir durum ile karşı karşıya geldiğinde sığınabileceğiniz en sağlam bina. Bunun ötesinde Eskişehir Şehir Hastanesi altında çok ciddi medikal sığınaklar var. Bu da afet durumlarında hastanemizin artı özellerinden” diye ifade etti.

“Avrupa standartlarının üzerinde yapılmış bir hastane”

Sağlık Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal ise, hastane personelinin daha rahat bir alanda çalıştıklarını belirtti. Köksal, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Eskişehir Türkiye'nin en rahat geçiş sağlamış hastanelerinden bir tanesi. Eski devlet hastanesine nazaran 5 kat daha büyük bir alanda hizmet veriliyor. Bir çok yeni bölüm eklenmesiyle beraber komplike bir eğitim araştırma moduna geçmiş durumda. Son teknoloji ile gerek yapısal anlamda, gerek binanın kapsama alanında Eskişehir'e ve dünyaya yakışan bir sistematik üzerine kurulmuş. Güvenlik açısından da en hat safhada kurulmuş. Bunun haricinde vatandaşlara en iyi hizmeti verebilecek, Avrupa standartların üzerinde yapılmış bir hastane olduğunu düşünüyoruz. Çalışanlarımızın da en iyi şartlarda hizmet aldığını düşünüyoruz.”