(ÖZEL) Eskişehir'de etkili olan kırağı eşsiz manzaralar sundu

Eskişehir'de eksi seviyelerde seyreden soğuk havadan dolayı etkili olan kırağı ağaç ve bitkileri buzla kaplarken, ortaya masalsı görüntüler çıkardı. Oluşan eşsiz manzara havadan görüntülendi.

Eskişehir'de etkili olan yoğun kırağı sonrası bitkilerin tamamı buz tuttu. Kentin yüksek kesimlerinde eksi 3 derece olarak ölçülen sıcaklıklar, ağaçların yapraklarından yerdeki otlara kadar her şeyin kalın bir buz tabakasıyla kaplanmasına neden oldu. Ağaçların yaprak ve dalları ile otlar üzerinde oluşan kırağı masalsı manzaralar oluşturdu. Vatandaşlar iç ıstan manzarayı ise fotoğraflamayı ihmal etmedi. Ağaçların ve otların üzerini kaplayan beyaz buz tabakası ile oluşan eşsiz manzara dron ile havadan görüntülendi.

Öte yandan kırağının yaklaşık üç gündür etkili olduğu öğrenildi.