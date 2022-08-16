(ÖZEL) Eskişehir'de kursağında çöp kalan kör leylek tedavi altına alındı

Eskişehir şehir çöplüğünde sokak hayvanlarını beslemek üzere alana giden Kemal Aybars, içler acısı bir durumla karşılaştı. Genellikle köpekleri besleyen hayvansever, yaralı bir leylek gördü. Kursağında çöp kalıntıları bulunan, iki gözünün ise kör olan leyleği aracına alan Kemal Aybars, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Kemal Aybars, daha sonra uçamayan leyleğin tedavisi için Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildiğini öğrendi. Hayvansever vatandaş, yaralı halde bulduğu leyleğin tekrar gökyüzüne kavuşacağı günü bekliyor.