(ÖZEL) Eskişehirde rengarenk sarmaşıklar adeta duvarları boyuyor

Eskişehir'de bir ara sokakta bulunan ve üç yapının duvarlarını saran rengarenk sarmaşıklar insanların ilgisini çekerken, fotoğraf tutkunlarının da uğrak yeri oldu.

Odunpazarı İlçesi Yalaman Sokak'ta bulunan ve binaların duvarlarını kaplayan sarmaşıklar oradan geçenlerin dikkatini çekiyor. Duvarları kaplayan metrelerce uzunluktaki sarmaşıklar, sonbaharın gelmesiyle birden fazla rengi barındırıyor. Sarı, yeşil ve kırmızının her tonunun bulunduğu sarmaşıklar fotoğraf tutkunlarının da gözdesi haline geldi. Gün içerisinde bir çok vatandaş, rengarenk duvarlar önünde fotoğraf çekiniyor. Müstakil bir evin bahçe çitlerini, bir apartmanın yan cephesini ve bir kafenin ön tarafını saran sarmaşıklar, adeta duvarları boyuyor. Şehrin merkezinde bulunan hoş manzara başta mahalleliyi olmak üzere insanları mest ediyor.

"Renk cümbüşü adeta"

Sarmaşıkların süslediği yapıların yakınında oturan Cemre Selin, ilgi çekici görüntü için, "Çok güzel bir yer, sarmaşıklar ilgi çekici. Burada birkaç kez fotoğraf çekmeme rağmen yine çekmek istiyorum. Buraya arkadaşlarımı getirdim onların da dikkatini çekti. Çok güzel renkler var, renk cümbüşü adeta, her mevsim ayrı güzel. Arkadaşlarım buraya bayıldılar. Arkadaşlarımın burada bir çok fotoğrafını çektim" dedi.

"Kafemizin albenisini artırıyor"

Çalıştığı kafanın girişini saran rengarenk sarmaşıkların müşteriler tarafından çok beğenildiğini belirten çalışan Rukiye Kısa, "Kafemizin konsepti buradaki sarmaşıklara uygun bir şekilde. Sarmaşıklar kafemizin albenisini artırıyor tatbiki. İnsanları etkiliyor, kafemize gelen müşterilerimiz, misafirlerimiz burada sık sık fotoğraf çekiniyorlar. Manzarayı görenler daha çok dışarıdaki masaları tercih ediyor. Zaman zaman dekoratif dursun diye yapay sarmaşık sanıldığı da oluyor. Dokunup incelemek istiyorlar. Bakımlarını yapıyoruz kendimizce, düzenli bir şekilde"ifadelerini kullandı.