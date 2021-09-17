(ÖZEL) Eskişehirli balıkçılar 1 metre boyunda 14 kiloluk balık tuttu

Büyük sevinç yaşayan balıkçılara oradan geçen bir vatandaş balığı kendisine satması yönünde teklifte bulundu.

Amatör olta balıkçıları Berkan Buluşlu ve Mertcan Çora, Sakarya'daki Sapanca gölüne balık avlamak için gitti. Üç gün boyunca göl kenarında sazan avı için kamp yapan Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) üyesi olan ikili, 1 metre 10 santimetre uzunluğunda ve 14 kilogram dev bir sazan yakaladı. Balıkçılar, dev sazan balığını yakaladıkları anları cep telefonları ile kayda aldı. Oldukça mutlu olan balıkçılar, hatıra fotoğrafı çekindikten sonra balığı doğal yaşamına tekrar bıraktı.

“Balığı bana satın teklifi”

Öte yandan sazan balığının göle geri bırakılması esnasında oradan geçen bir vatandaş ‘Bu balığı bana satın' diyerek teklifte bulundu. Balıkçılardan Mertcan Çora ise teklifi kabul etmeyip, "Avlanma amacımız yemek için değil. Balığı göle bırakalım ki sonra tekrar tutalım" dedi.

“Balığın bizlere yaşattığı mutluluk tarif edilemez”

Öte yandan tuttukları dev balık hakkında konuşan amatör olta balıkçısı Berkan Buluşlu, yakaladıkları anın çok özel olduğuna değindi. Yaşadıkları mutluluğun tarif edilmez olduğunu belirten Buluşlu, “Bizim için çok güzel bir anı oldu. Baştan sona balığı yakalamamız ve geri salmamız çok güzel ve özel duygular hissettirdi bize. Balığı yakalamaktan çok yaşam alanına iade etmemiz bizi daha çok mutlu etti. Böylesine güzel bir balığın bizlere yaşattığı mutluluk tarif edilemez. Bilinçli yapılan avcılığın bizlere ve ülkemize kazanım olduğunu unutmayalım. Bu güzellikteki bir balığı yakalayıp tekrar doğal yaşam alanına bıraktığımız için çok mutluyuz. Umarım bu mutluluğu herkes yaşar” diyerek temennide bulundu.