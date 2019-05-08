Özel gereksinimli bireyler el emeklerini sergilediler

Tepebaşı Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi bünyesindeki özel gereksinimli bireylerin el emeği ürünleri, Atila Özer Karikatürlü Ev'de Düşler isimli sergi ile Eskişehirlilerin beğenisine sunuldu.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen Düşler Sergisi'nin açılışına Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şube Başkanı Cafer Eşen, Muzaffer Çil Anadolu Lisesi gönüllü öğrencileri, Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi, Engelliler Montaj Atölyesi ve Gökkuşağı Kafeler bünyesindeki özel gereksinimli bireyler ile vatandaşlar katıldı. Bireylerin taş boyama, resim, seramik ve kağıt işleme gibi eğitimlerde ortaya çıkardıkları eserlerin yer aldığı Düşler Sergisi'nin açılış kurdelesini Başkan Ataç ve öğrenciler birlikte kesti. Daha sonra davetliler sergiyi gezerek eserleri inceledi.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç sergide ürünü bulunan öğrencileri tebrik ederek, “Yıllardır beraber olduğumuz kardeşlerimiz bugün de çok güzel bir sergi ile bizleri karşıladı. Bu işlerin yapılabilmesi için ciddi bir çalışma ortaya konulması gerekiyor. Sizlerin çabaları ile hem sizlerin hem de bizlerin yüzleri gülüyor. Eskişehir'de sizlerle yaptığımız bu güzel çalışmalar inanın tüm ülkeye örnek oluyor. Bu zaten benim için büyük bir gurur kaynağı. Sizlerle birlikte olmak da çok güzel bir duygu; içinizde tek bir şey var o da sevgi. Özel kardeşlerimizin en büyük özelliği de zaten sevgi dolu olmaları. Tabi ki önümüzdeki 5 yıl boyunca da bu güzel işleri yapmaya devam edeceğiz. Önemli olan hep birlikte sizlerin ve ailelerinizin hayatlarını daha güzel bir hale getirebilmek. Bunun için de çalışmalarımız devam edecek. Hepinizi bu güzel sergi için tek tek kutluyorum” şeklinde konuştu.

Sergide eseri bulunan bireyler adına söz alan Murat Çizmeci isimli öğrenci ise “Ben Ahmet Ataç'a çok teşekkür ederim. Bütün arkadaşlarım adına sizi çok sevdiğimizi söylemek istiyorum. Hakkınızı helal edin” sözlerini kullandı.

Bu sözler üzerine ise Başkan Ataç, “Benim sizler üzerinde hiç hakkım yok, asıl sizler bana hakkınızı helal edin. Az önce de söylediğim gibi; aramızdaki bu sevgi sürdüğü sürece biz daha parmak ile gösterilen, çok güzel işler yapacağız” dedi.

Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şube Başkanı Cafer Eşen de “Bu güzel, renkli sergide emeği geçen öğrencilerimize ve Başkanımız Ahmet Ataç'a çok teşekkür ediyorum. Herkesin yüreklerine, ellerine sağlık. Tüm engellilerimiz adına Tepebaşı Belediyemize de teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Kağıt işleme, seramik, resim ve taş boyama eserlerinin yer aldığı Düşler Sergisi, 12 Mayıs tarihine kadar görülebilecek.