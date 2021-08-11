İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Özel gereksinimli bireyler spor yaparak sosyalleşiyor

Özel gereksinimli bireyler, Odunpazarı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla özgüvenlerini ve bireysel becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra spor yaparak sosyalleşiyor.


Odunpazarı Belediyesi, özel gereksinimli bireyler ile ilgili çalışmalarını Yenikent Mahallesi Seramik Park'ta yer alan Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nde sürdürüyor. Özel gereksinimli bireylerin bir araya gelerek sosyalleşmesi, iletişim kurabilmesi, fiziksel gelişimlerinin sağlanması, bireysel becerilerini ve özgüvenlerini geliştirmesi için çalışmalar yapan Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi, çeşitli alanlarda da atölyeler düzenliyor.


Spor yaparak iletişim becerilerini geliştiriyorlar


Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nde her hafta Salı günü 13.30-15.00 ve 15.00-16.30 arasında özel gereksinimli bireylere yönelik spor etkinlileri düzenleniyor. Profesyonel spor hocaları tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, özel gereksinimli bireylerin fiziksel aktivitelerini artırmak, stresle baş edebilmeyi öğrenmeleri ve yaşam motivasyonunu arttırmaları hedefleniyor. Spor çalışmalarının özel gereksinimli bireylerde iletişimi artırdığını belirten yetkililer, ayrıca sporun paylaşmayı, dayanışmayı öğrettiğini ve kişinin yeteneklerini keşfetmesini sağladığını kaydetti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.