“Özel Gereksinimli Öğrencilerin Özellikleri ve Gereksinimlerine Yönelik Uyarlamalar” çalıştayı

Öğrenci Merkezi Salon 2009'da gerçekleştirilen çalıştaya, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Engelli Öğrenciler Birimi yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Günsoy, Engelliler Entegre Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Emine Sema Batu ve Engelli Öğrenciler Birimi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Güzin Karasu'nun yanı sıra çok sayıda öğretim elemanı ve öğrenci katıldı.

“Özel eğitim, disiplinler arası yoğun bir çalışmayı gerektiren çok özel bir alandır”

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güler Günsoy, “Anadolu Üniversitesi olarak hepimizin bildiği gibi farklı yaş ve engel gruplarındaki özel gereksinimli bireylere yönelik araştırmalar ile öncü olma özelliğini sürdürmekteyiz. Üniversitemiz bu kapsamda ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarında devam eden farklı engel gruplarındaki öğrencilerimize eğitim süreçlerinde, ihtiyaçları olan her türlü desteği sağlıyor. Üniversite hayatlarını aynı diğer öğrencilerimiz gibi sürdürebilmeleri amacıyla, gelişim gösteren bireylere bu anlamda çeşitli destekler veriyoruz” dedi. Öğrencilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve desteklerin sağlanması konusunda her zamanki hassasiyeti sürdürdüklerini ifade eden Prof. Dr. Günsoy, “Bu çabaların bir sonucu olarak da üniversitemiz bildiğiniz gibi geçen dönem YÖK tarafından 16 ödülle ödüllendirildi. Bu sene de başvurumuzu yaptık. İnşallah yine iyi bir haber almayı ümit ediyoruz. Üniversitemizin sahip olmuş olduğu zengin bilgi, deneyim ve insan gücünü kullanarak özel gereksinimli üniversite öğrencilerinin yaşamlarına dokunmak ve bu öğrencilerimizin, üniversitemizin öğrencisi olmaktan mutluluk duymalarını sağlamak hepimizin ortak amacıdır. Bu anlamda özel eğitim, disiplinler arası yoğun bir çalışmayı gerektiren çok özel bir alandır. Üniversitemizin özel gereksinimli öğrencilerine daha erişilebilir, eğitsel, sosyal ve kültürel öğretim amacı sunma çabalarımızın bir ürünü olan bu çalıştayın sizlerin de iş birliği ile başarılı olacağına yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Anadolu Üniversitesi özel gereksinimli bireylerde Türkiye'de öncü bir kurum olarak yerini almaktadır”

Çalıştayın, Engelliler Entegre Yüksekokulu ve Engelli Öğrenciler Birimi'nin ortak bir çalışması olduğunu dile getiren Engelli Öğrenciler Birimi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Güzin Karasu, “Bildiğiniz gibi Anadolu Üniversitesi özel gereksinimli bireylerin eğitimlerine yönelik uygulama ve araştırmalarla Türkiye'de öncü bir kurum olarak yerini almaktadır. Üniversitemizde özel gereksinimli bireylere yönelik çalışmalar çok farklı birimler tarafından yapılmaktadır. Bu birimlerden biri olan Engelli Öğrenciler Birimi, özel gereksinimli öğrencilerimizin eğitimleri süresince kampüse adapte olmasını sağlamaktadır. Öğrencilerimizin erişilebilirlikleri ile ihtiyaçlarına bakacak olursak; bunları fiziksel erişilebilirlik, eğitsel erişilebilirlik ve sosyo-kültürel erişilebilirlik olmak üzere 3 grup altında toplayabiliriz. Bizim bugün gerçekleştirdiğimiz çalıştayın amacı da, bu 3 başlık altında topladığımız erişilebilirlik konularının ne anlama geldiğini sizlerle paylaşmaktır” ifadelerini kullandı.

“Engelli Öğrenciler Birimi olarak temel değerlerimiz eşitlik, erişilebilirlik ve katılımdır”

Engelli Öğrenciler Birimi'nin tanıtım sunumunu gerçekleştirerek dinleyenleri bu birim hakkında bilgilendiren Arş. Gör. Gülefşan Özge Kalaycı, “Engelli Öğrenciler Birimi, örgün öğretime devam eden özel gereksinimli bireylere hizmet eden bir birimdir. Birimimizin vizyonu, özel gereksinimlerin engel olmadığı, değişime öncü, erişilebilir ve katılım odaklı bir birim olmaktır. Misyonumuz ise öğrencilerin öğrenimleri süresince akademik programlara ve kampüs etkinliklerine herkesle birlikte katılımlarını sağlamak, üniversite yerleşkelerindeki eğitim-öğretim, çalışma ve yaşam kalitelerini bir dünya üniversitesi beklentisinde karşılayabilen düzeye yükseltmektir. Engelli Öğrenciler Birimi olarak temel değerlerimiz eşitlik, erişilebilirlik ve katılımdır” diye konuştu.

Açılış oturumunun ardından çalıştay, Dr. Öğretim Üyesi Çetin Polat'ın “Engelsiz Üniversite Ödüllerinin Tanıtımı”, Arş. Gör. Mustafa Doğuş'un “Görme Engelli Bireylerin Fiziksel ve Eğitsel Erişilebilirlikleri”, Avukat M. Serhat Kaşıkara'nın “Hukuki Bağlamda Özel Gereksinimli Öğrencilerin Hakları”, İnşaat Mühendisi Burcu Yıldırım Arslan'ın “Fiziksel Erişilebilirlik” ve Dr. Öğr. Üyesi Güzin Karasu'nun “İşitme Engelli Öğrencilerin Özellikleri ve Eğitsel Erişilebilirlikleri” konulu sunumlarıyla devam etti.

Program, çalıştayın raporlaştırılması ve bu raporun katılımcılarla paylaşılmasının ardından sona erdi.