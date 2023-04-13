(ÖZEL) Göbek bağına dolanmış halde doğan kediler klinikteki operasyonun ardından hayata tutundu

Eskişehir'de kordon bağına dolanmış olarak yapışık halde doğan 4 kedi, veteriner kliniğinde gerçekleştirilen operasyon sonucu birbirinden ayrıldı.

Odunpazarı İlçesi Paşa Mahallesi'nde yaşayan Yasemin Dağ'ın kedisi Pamuk, geçtiğimiz günlerde doğum yaptı. Dünyaya getirdiği 6 yavrusunun 1'i doğumdan hemen sonra öldü. Diğer 5 yavrudan 4'ü ise kordon bağına dolanmış halde doğdu. Birleşik vaziyette doğan 4 kedi, görenlerde şaşkınlığa neden oldu. Ne yapacağını bilemeyen Yasemin Dağ ise kedileri hemen veterinere götürdü. Veteriner kliniğinde gerçekleştirilen operasyonla dolaşan kordon bağı kesilerek kediler birbirinden ayrıldı. Normal şartlarda kedilerin kordon bağını yediğini belirten Veteriner Ecem Çangalgil, “Anne kedinin plasentayı ve göbek bağını yemesi, o kadar uzun bırakmaması gerekir” dedi.

“İlk defa böyle bir şeye rastladığımız için çok şaşırdık”

Bir hayvansever olarak daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığını, ilk önce paniklediğini ve daha sonra da direkt kedileri veterinere götürdüğünü belirten Yasemin Dağ, “Kedimiz doğum yaptığı esnada biz onu görmedik. 6 yavrumuz doğdu ama bir kedi doğduğunda ölüydü. Sonradan yavrulara baktığımızda 4 kedinin birleşik olduğunu fark ettik ve ilk defa böyle bir şeye rastladığımız için çok şaşırdık. Kedileri hemen veterinere götürdük, hekimin bize verdiği bilgiye göre anne kedi doğum kordonlarını yani göbek bağlarını ayıramamış o şekilde birleşik doğmuşlar. Başta biz de çok şaşırmıştık, şuan kedilerimizin durumu iyi, ayırdık hepsini. 5 yavrumuz da sağlıklı” dedi.

“Anne kedinin plasentayı ve göbek bağını yemesi gerekiyordu”

Anne kedi Pamuk'un göbek bağını yeteri kadar yiyemediği için yavruların dolandığını söyleyen Veteriner Ecem Çangalgil, bu tarz durumlarda en hızlı şekilde veteriner hekimlere başvurulması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kedileri gördüğümüzde göbek bağı bir yavrunun boynuna dolaşmıştı. Diğer 3 yavru da birbirine bağlanmış haldeydi. Bu duruma rağmen anne kedi onları güzelce yaladığı için 2 gün yaşamışlar. Biz de göbek bağlarını çözdük ve onları hayata geri döndürdük. Anne kedinin plasentayı ve göbek bağını yemesi, o kadar uzun bırakmaması gerekir. Her zaman bu kadar kötü durumda olmuyorlar, göbek bağlarını kesip, zaten yavruların hayati durumları iyiydi bir sıkıntıları yoktu. Direkt annelerini emmeye koyuldular zaten. Bu tarz bir durum yaşayan hasta sahipleri için direkt veteriner hekimlere danışmalarını öneriyoruz. Kendileri bir müdahalede bulunmasınlar.”