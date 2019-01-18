Özel GürLİfe Hastanesi kalp hastalıklarına dikkat çekti

Eskişehir Özel GürLife Hastanesi'nda görevli Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Fehmi Töre tarafından, Eskişehir Kırım Derneği üyelerine yönelik 'Koroner Anjiorafi: Balon-Stent' konulu bir seminer düzenlendi.

Eskişehir Kırım Derneğinde düzenlenen seminere, Özel GürLife Hastanesi Başhekimi Ali Özdemir, Eskişehir Kırım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Evren Olcay ve çok sayıda dernek üyesi katıldı. Seminerde, Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Fehmi Töre, kalp hastalıklarının risk faktörlerine değinerek, maddeler halinde kalbe zarar verebilecek unsurları anlattı. Sigara, alkol, yağlı yemek tüketimi, stres ve benzeri faktörlerin kalp hastalıklarını önemli ölçüde tetiklediğini hatırlatan Töre, erken teşhisin kalp hastalıklarında önemli olduğunu vurguladı. Daha sonra Töre, Koroner Anjiografide balon-stent konularından bahsederek, sıkışan kalp damarlarının balonla şişirilip stent takılma anını görsellerle anlattı. Ayrıca Töre, Eskişehir Kırım Derneği üyelerinin kalp hastalıkları konusunda merak ettikleri sorularını yanıtladı.

Düzenlenen seminer sonunda konuşan Eskişehir GürLife Hastanesi Başhekimi Dr. Ali Özdemir, "Hasan Fehmi Töre hocamız, Eskişehir'in yetiştirdiği kıymetli hocalarımızdan bir tanesidir. Uzun yıllar Türk tıbbına ciddi hizmetleri geçen bir hocamız. Bugün burada özellikle Eskişehir milliyetçiliğini gösterme adına Kırım Tatar dernek üyeleri ve katılımcılara koroner kalp hastalıklarıyla ilgili bir seminer düzenlendi. Kalp hastalıklarındaki risk faktörleri anlatıldı ve nelere dikkat etmek gerekiyor bunlar hakkında katılımcılara çeşitli bilgiler sunum eşliğinde verildi" ifadelerini kullandı.