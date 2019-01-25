Özel GürLife Hastanesinden ahde vefa örneği

Anlaşma kapsamında hastane yönetimi sadece bu dernekler ile sınırlı kalmayarak vatanı canı pahasına savunan tüm Türk Silahlı Kuvvetleri personeline de yüzde 25-30 arası indirim yapılacağını açıkladı.

Eskişehir Özel GürLife Hastanesi sağlık anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi. Son olarak Türkiye Emek Subaylar Derneği ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği ile sağlık anlaşması gerçekleştirdi. Anlaşma kasamında Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli olan askerler hastahanede çeşitli indirimlerden faydalanabilecek. Bu kapsamda hastane yönetimi, ahde vefa örneği göstererek, vatanın bekası için gece gündüz demeden çalışan tüm Türk Silahlı Kuvvetleri personeline de yapılacak işlemlerinde en az yüzde 25 indirim yapılacağını açıkladı.

"Onlara her türlü desteği vereceğiz"

Konuyla ilgili konuşan Eskişehir Özel GürLife Hastanesi Başhekimi Dr. Ali Özdemir, "Son dönemde, Türkiye Emekli Subaylar ve Astsubaylar derneklerimizle bir anlaşmamız oldu. Tabii ki bizler sadece emekli subaylar ve astsubayları Eskişehir iliyle sınırlı tutmuyoruz. Ülkemizin bekası için gece gündüz çalışan canlarıyla, kanlarıyla bizlerin refahı ve ferahı için uğraşan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin uzman ve sözleşmeli uzman çavuşlar kadrosuna da aynı şekilde hizmet vermeye hazırız. Onlara her türlü desteği vereceğiz. Eskişehir ilinde görev yapsınlar veya yapmasınlar Eskişehir'e yolları düştükleri zaman tüm silahlı kuvvetler personelimizi aynı indirimden faydalandırmak üzere bir girişimde bulunduk. Türk Silahlı Kuvvetleri personellerinin hepsine bütün indirim oranlarından yani yatarak veya ayaktan tedavilerinde, laboratuvar işlemlerinde en az yüzde 25 gibi bir indirim olacak. Arkadaşlarımız Türk Silahlı Kuvvetleri personeli müracaatında gerekli bilgilendirmeyi yapıp ona göre işlem açacaklar" ifadelerini kullandı.