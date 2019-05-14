Özel GürLife Hastanesinden annelere ahde vefa örneği

Konuyla ilgili açıklama yapan Özel GürLife Hastanesi Başhekimi Dr. Ali Özdemir, annelerin aile yapısındaki önemine değinerek, “Aile yapısının muhafazasında, kültürel değerlerimizin, gelenek ve göreneklerimizin yaşatılmasında, geleceğe umut ve güvenle bakan, çalışkan ve idealist nesillerin yetiştirilmesinde hiç şüphesiz en büyük pay annelerindir. Hiçbir karşılık beklemeksizin bütün varlığını evladı için feda eden, çocuklarına karşı sevgisi hiçbir zaman eksilmeyen, tüm dünya çocukları için kendi çocuğuymuş gibi dertlenen annelerimiz için ne yapsak azdır” ifadelerini kullandı.

“Annelerimize tüm branşlarda yüzde 50 indirim”

Başhekim Dr. Özdemir, aileleri için fedakarca mücadele eden anneler için uyguladıkları kampanyadan bahsederek, “Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta bizleri halkımızın sağlığına hizmet etmek üzere yetiştiren saygıdeğer annelerimiz, çocuklarımızı milli değerlerimiz çerçevesinde yetiştiren ve huzur içerisinde çalışmamıza imkân tanıyan değerli eşlerimiz ve annelik vasfını taşıyan kıymetli personelimiz olmak üzere, bütün annelerin anneler gününü kutluyor; Özer Gürlife Hastanesinde 13-18 Mayıs tarihleri arasında annelerimize tüm branşlarda yüzde 50 indirim uygulayacağımızı belirterek, aileleri, evlatları ve tüm sevdikleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzurla dolu bir ömür geçirmeleri temennisiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.