(Özel Haber) 4 kez kalbi durdu, hayata tekrar tutundu

Eskişehir'de aniden fenalaşan ve hastaneye getirilinceye kadar 4 kez kalbi duran Aylin Şenyurt, yapılan başarılı bir müdahale sonucu tutunduğu hayata şimdi dört elle sarılıyor.

Evinde tek başına bulunduğu sırada birden fenalaşan Aylin Şenyurt telefonla arayarak eşine haber verdi. Bunun üzerine eve gelen Fuat Şenyurt, eşini Batıkent Özel Ümit Vişnelik Hastanesi'ne götürdü. Burada sağlık durumu daha da kötüleşen kadın, daha sonra Tepebaşı Özel Ümit Hastanesine nakil için hazırlandı. Nakil işlemi gerçekleştiği sırada 3 kez kalbi duran ve tekrar hayata döndürülen Şenyurt, şimdi ise hayata dört elle sarılıyor.

“Ben ve ekip arkadaşlarım 3 dakika içinde anjiyosunu yapıp damarını açtık”

Hastaneye getirildiğinde yaptığı müdahaleler ile genç kadının tekrar hayata dönmesini sağlayan Özel Ümit Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Taraktaş, olay anını anlattı. Dr. Taraktaş, “Aylin hanım bizim çok sevdiğimiz ve özel bir hasta kendisi ile geçen hafta hem onun olmak istemediği hem de herhangi birinin düşmesini istemediğim bir pozisyonda tanıştık. Geldiğinde kalp krizi tablosu vardı. Bana ulaşmadan önce 4 defa kalp durması, kalp masajı ile tekrar kalbinin çalışması, bilincinde beyin fonksiyonlarında neredeyse durma noktasındayken kendisi ile tanıştık. Vişnelik hastanemiz acil serviste kalp krizi durumu olduğunu bildiğimiz için ekip olarak tüm tıbbın getirdiği imkanlar ile hazır bekliyorduk. Ben ve ekip arkadaşlarım 3 dakika içinde anjiyosunu yapıp damarını açtık. Sonrasında kalp ile ilgili işini hallettik ama beyin fonksiyonları ile ilgili makinaya bağlı olması, gözlerinde ışık reflekslerinin olmaması bizde biraz umudumuzu kırsa bile mücadelemizi asla azaltmadı. Sonuna kadar kendisi farkında değil ama onun vücudu direndi, asıl işi o yaptı. Ailesi dua ederek yanımızda oldu, biz de tıbbın verdiği en üst teknoloji ile elimizden geleni yaptık. Aylin kardeşimiz ile birlikte tutunduk hayata. Hastanemizde 3 gece yoğun bakımda tuttuk ve Kalp pili taktık. Beyin ile ilgili ilaçlarını verdik, kalp müdahalelerini yaptık adım adım. Başta solunumu geldi, daha sonrasında makinadan ayırdık, kalp pilini çektik ve sonunda geldiğimiz nokta burası. Sanki bir rüya gibi kardeşimiz hatırlamıyor ama yan yanayız, birlikteyiz. Allah'ın izniyle de kalbimiz uzun süre birlikte atacak inşallah” ifadelerini kullandı.

“Bana bir değil 2 tane hayat verdiniz”

Aylin Şenyurt'un eşi Fuat Şenyurt, verilmiş en büyük mükâfatın karısının hayata döndürülmesi olduğunu ifade ederek, “Bana 'Şiddetli ve aşırı mide ağrım' var dedi. Ben de apar topar Ümit Vişnelik Hastanesine getirdim. Oraya girdikten 10 dakika sonra eşim fenalaştı. İlkini sakinleştirdiler bir şekilde atlattı, ama ikincisinde kalbinin durduğunu gördük ve beni dışarıya aldılar. Saat 7 buçuk 8'e doğru eşimi nakil için hazırladılar. O esnada zaten bir kere kalbi durmuş, Tepebaşı Ümit Hastanesi'ne gelirken 3 defa daha kalbi duruyor. Orada görevli olan herkese çok teşekkür ediyorum. İnsanüstü bir çaba sarf ettiler ve eşimi hayata döndürdüler. Murat hocama zaten bir şey söyleyemiyorum. Bu tartışılmaz. Eşimi hayata döndürmesi bana verilmiş en büyük mükâfat. Ben çocuk esirgeme çıkışlıyım. Anneyi de babayı da ben eşimde gördüm. Bana bir değil 2 tane hayat verdiniz” dedi.

“Sıfırdan geldim dünyaya”

Dünyaya sıfırdan gelmiş gibi olduğunu aktaran Aylin Şenyurt ise, kendini şu cümleler ile ifade etti:

“Sıfırdan başlamak gibi bir şey, ne bundan öncesi ne de sonrası var, hani bir hayata yeniden başlamak gibi. Reset gibi bir şey oluyor ya hani. Bilgisayara reset atarsınız. Aynı onun gibi oldu. Sıfırdan geldim dünyaya.”