(Özel haber) Eskişehirspor gençleriyle arma mücadelesi verecek

Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da Teknik Direktör Mustafa Özer, şu anda yeni sezondan beklentilerinin ligde kalmak olduğunu söyledi.

Lig'in köklü takımlarından Eskişehirspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-kırmızılı ekip 15 Ağustos'ta Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde ilk etap kampına başlarken günde çift antrenmanlar ile lige hazırlık devam ediyor. Eskişehir ekibinde 26 Ağustos tarihine kadar 24 kişilik genç oyuncu grubuyla kondisyon ağırlıklı çalışmalar devam edecek. Daha sonra 29 Ağustos tarihinde ikinci etap kampı başlayacak. Sezon öncesi çalışmalar ve takım hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer ise kırmızı-siyahlıların genç oyuncularına talepler olduğunu ifade ederken, ilk hedeflerinin Lig'de kalmak olduğunu belirtti.

"Zor bir süreç bizi bekliyor"

Takımın tamamının tanıdığı oyunculardan oluştuğunu belirten Özer, çok güzel bir uyum yakaladıklarını ifade etti. Yeni sezonda zor bir sürecin kendilerini beklediği söyleyen genç teknik adam, bu sezonda ligde kalarak Eskişehirspor bayrağını yere düşürmemek istediklerini dile getirerek, "Ben ocak ayından beri bu oyuncularla birlikteyim. Hepsi tanıdığım oyuncular. İki tane altyapıdan gelen Nijeryalı oyuncum var. Onlar da katıldı bize. 6 aylık süreleri vardı, o da doldu. Onların da inşallah lisansları çıkacak. Talha sakattı. Çapraz bağ ameliyatı geçirmişti. Şu anda durumu iyi gayet. Çok güzel bir uyum var. Başkanıyla, yönetimiyle, taraftarıyla ve oyuncularıyla elimizdeki imkanı en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. İyi çalışıyoruz, iyi niyetliyiz. Çok iyi bir ekibim var. Çok fedakar bir personel var. Bütün personeller bize yardımcı oluyor. Yolumuz uzun. Zor bir süreç bizi bekliyor. Bunu çalışarak, özveri ile fedakarlık yaparak geçireceğiz. Eskişehirspor bayrağını yere düşürmemek için çok çalışmamız lazım. İmkanlarımız da kısıtlı. İki üç gündür altyapıda U-17 ve U-19 takımlarını da izliyorum. Oradan da bir iki tane oyuncu alma durumumuz var. Kadroyu 24-25 kişi yapıp yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Genç kardeşlerimizi isteyen takımlar var"

Genç bir oyuncu kadrosuyla yeni sezonda mücadele edeceklerini vurgulayan Mustafa Özer, halihazırda genç futbolculara gelen teklifler olduğunu dile getirdi. İlk amaçlarının Eskişehirspor'un yaşaması, daha sonra ise Türk futboluna genç isimleri kazandırmak olduğunu söyleyen Özer, "Genç oyuncuları oynattığınız zaman çok talipler çıkıyor. Çok genç oyuncuyu da oynattım. Genç kardeşlerimizi isteyen takımlar da var ama sağ olsun yönetim kurulumuz çok fedakarlık yaptı. Mümkün olduğu kadar genç oyuncuları ellerinde tuttular. Öncelikle Eskişehirspor'un yaşaması için futbolculara ihtiyacımız var. Sonraki amacımız da genç kardeşlerimizi futbola kazandırmak. Çok iyi niyetli kardeşlerim geçen sene biraz daha tecrübe kazandılar. Bu sene beklentimiz var. Altyapıdan gelecek oyuncularla takviye yapmamız lazım. Oyuncu grubumuz da yok elimizde. 24 tane oyuncum var. Üçü kaleci, 21 tane sadece oyuncu kalıyor. Gençlerin eksikleri var. Eksiklikleri gidermek için çok çalışıyoruz. Günün 24 saati buradayız. Eksiklerini giderdiğimiz zaman daha iyi olacaklar. Bazı oyuncular aşama katetti, bazı oyuncularda düşüş var. Onları biz toparlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Lige koşan, mücadele eden bir takım hazırlamak istiyoruz"

Sahada genç, dinamik bir ekiple oynayacaklarını ve tüm camianın kendilerine destek olmasını istediklerini söyleyen Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, "Lige koşan, mücadele eden bir takım hazırlamak istiyoruz. Bunun yanında kreatif ve sahada problem çözen oyunculara da ihtiyacınız var. Maalesef bizde sadece Sezgin kaptanımız ve Onur var en tecrübeli. Geri kalan takım 17-18-19 yaşlarında. İnşallah iyi olacak. Herkes bize destek olsun. Eskişehirspor taraftarı her zaman destek oluyor. Herkes destek olduğu zaman Eskişehirspor gerçekten iyi yerlere gelecektir" diyerek sözlerini tamamladı.