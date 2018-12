(özel haber) Hipodrom mu, çevre yolu mu?

Eskişehir'de, trafiğin yoğun olduğu çevre yolunda at arabasının arkasına urgan diye adlandırılan kalın iple kafasından bağlanıp koşturulan at, görenleri şaşkına çevirdi.

Duyarsızlığın hat safhada olduğu olay, Eskişehir-Bursa karayolunda meydana geldi. Üzerinde 3 kimliği belirsiz şahsın bulunduğu at arabası trafikte adeta kazaya davetiye çıkartıyor. Kameraya yansıyan görüntülerde, bir atın at arabasının arkasına iple kafasından bağlandığı görülüyor. Ayrıca görüntüde at arabasını kullanan şahıs cep telefonu ile görüntüsünü çeken vatandaşı görünce “Hayırdır ağa” diye serzenişte bulunuyor. Vatandaşlar, kentin bazı noktalarında son dönemlerde yollarda gezen atların arttığını, bu durumun muhtemel kazalara sebep olabileceğini belirterek yetkililerin duruma el atması gerektiğini belirtti.

Diğer yandan geçtiğimiz günlerde çevre yolunda otomobili ile bir ata çarptığında aracı ortadan ikiye bölünerek şans eseri hayata tutunan bir araç sürücüsünün yaralanma olayı, sorunun ciddiyetini ortaya koyuyor.