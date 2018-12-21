(özel haber) Kahvenin hikâyesi akademiye taşındı

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin 3'üncü nesil kahveciliği tanımak, deneyimlemek ve bilgi edinmek amacıyla düzenledikleri etkinlik büyük ilgi topladı.

İletişim uygulamaları yönetimi dersi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, Eskişehir'in tanınan 3'üncü nesil kahvecileri İletişim Bilimleri fakültesinde bir araya gelerek kahvenin inceliklerini öğrenciler ile paylaştılar. Kahveleri deneyimlerken kendi kahvelerini yapma fırsatı da bulan öğrenciler, etkinliğin tadını doyasıya çıkardılar.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Figen Ünal Çolak, “Burada amaç fakültenin hatta kampüsün dışına çıkıp şehirle de birçok etkinliği ortaklaşa yapmak ve oldukça keyifli etkinlikler ortaya çıkıyor. Öğrencilere biz tabii ki fakülte hatta üniversite olarak destek veriyoruz, ama onlar kendi kişisel çevrelerini de bu sayede geliştirmiş oluyorlar. Belli problemleri de grup içerisinde çözmeyi öğreniyorlar. Sonuca ulaştığımızda ise başarının gururunu birlikte yaşıyoruz. İlgi çok iyi hatta beklenenden fazla ilgi gösterildi. 5 kahve katıldı etkinliğe ve farklı demleme teknikleriyle bizi ve katılımcıları buluşturuyor. Oldukça keyifli geçiyor” ifadelerini aktardı.

“Kahvenin hikâyesini öğreniyoruz”

Kahvenin üretimden fincana kadar olan hikâyesine tanıklık eden İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden Zehra Nur Değirmenci, “Biz de hem havalar soğumuşken, hem sınavlar yaklaşmışken istedik ki neşemiz yerine gelsin diye böyle bir etkinlik düzenlemek istedik. Kahveciler de Eskişehir'de biz ve arkadaşlarımız tarafından çokça gidilen yerler haline geldi. Seviyoruz kahve içmeyi. Eskişehir'deki en iyi kahveciler ile konuştuk. Biz bu etkinlikte istedik ki kahve içmeyi seviyoruz, gidiyoruz böyle mekânlara ama kahve nasıl yapılır, özelliği nedir. Çünkü kahve özellikli bir tüketim ürünü. İstedik ki bunun yapım aşamasını, hikâyesini öğrenelim. Bizim açımızdan keyifli bir etkinlik oldu. Umarım herkes bizimle aynı keyfi paylaşmıştır. Ayrıca kahve dağıtımı esnasında kahve eğitimi veriliyor. Katılım da çok iyiydi onların da hoşuna gittiğini düşünüyoruz” dedi.