(özel haber) Mahallelerine kadın eli değsin diye gece gündüz çalışıyorlar

Eskişehir'in kadın muhtar adaylarından Aygün Özgür, yaklaşan yerel seçimler öncesinde 7 kadın ve 1 erkekten oluşan ekibiyle seçimi kazanabilmek için gece gündüz demeden çalışıyor.

Emekli ev kadını Aygün Özgür, arkadaşlarının tavsiyeleri üzerine 31 Mart günü yapılacak olan yerel seçimlerde Çankaya Mahallesi muhtarı olabilmek için aday oldu. Aday olduğu mahallesini daha yaşanılabilir bir yer yapmak isteyen Özgür, seçimlere sayılı günler kala kapı kapı dolaşarak mahalle sakinlerinden destek istiyor. Çoğunluğu kadınlardan oluşan ekibiyle çalışmalarına devam eden Özgür, mahalleye kadın eli değmesi gerektiğine inanıyor. Kadın muhtar adayı azmiyle ve çalışmalarıyla da takdir topluyor.

"Kadın muhtarların olduğu yerler çok güzel değişimlere uğradı"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan kadın muhtar adayı Özgür, "Biz yaz başında arkadaşlarla toplandığımızda onların tavsiyesiyle ben bu işi düşünmeye başladım. Sen yaparsın, beraber mahallemiz için güzel şeyler yapalım, bizim mahallemizde de kadın muhtar olsun denildi. Çünkü Eskişehir'in diğer mahallelerinde kadın muhtarların olduğu yerler çok güzel değişimlere uğradı. Kurslar açıldı, geziler yapıldı, pek çok aktivite oldu. Bizde mahallede böyle bir şey olmadığı için onun özlemiyle biz bu işe kalkıştık. Tamamen sınırlarımızı belirledik nerelere kadar gidebiliriz diye. En uç sınırlardan başladık. Kapı kapı dolaşıyoruz, insanlarla tek tek görüşmeye çalışıyoruz, evde bulduklarımızla sohbet ediyoruz, bulamadıklarımıza broşürlerimizi bırakıyoruz. Ben bu işe başladığımda arkadaşlarımın bir kısmı çekimser kaldı. Bir kadın olarak biz 'nasıl yaparız? Nasıl insanların yanına gideriz?' diye. Sonra baktılar, gördüler benim bu işten vazgeçmeyeceğimi biz de varız dediler ve sağ olsunlar herkes birbirini tetikledi. Böyle böyle derken 7 kadın olduk. Sonra dedik bir tanede erkeğimiz olsun. Numan bey de mahallemizin emlakçısı olduğu için bize çok faydası dokunuyor" dedi.

Çoğunluğu kadınlardan oluşan ekibin tek erkek üyesi olan Numan Temiztaş ise, "Kadınların daha güzel şeyler yapacağına inanıyorum. Kardeşimiz bu yola soyunmuş, kendisi üniversite mezunu. Daha da aktif olacağına inanıyorum. Şu anda gerçekten çok güzel şeyler yapılabilir. Aygün hanımın bunu yapacağına inanıyorum" diye konuştu.