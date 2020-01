(Özel Haber) Orta Asya'dan günümüze ‘Tutmaç' çorbası

Eskişehir'de, Türklerin göçebe kültürünün önemli besinlerinden biri olan Tutmaç çorbası insanlarla buluşturulmaya devam ediliyor. Unutulmaya yüz tutmuş bu geleneksel çorba, Ayten Usta Gurme tarafından gelecek nesillere aktarmak amacıyla her gün misafirlerinin beğenisine sunuyor.

Yüzyıllardır Türk kültürünün önemli besinlerinden biri olan Tutmaç çorbası, unutulmaya yüz tutmuş durumda. Hızlı hazırlanabilmesi ve kolay muhafaza edilebilmesinden dolayı Orta Asya Türklerinden, günümüz Türk coğrafyalarına kadar gelen bu çorba, yaşatılmaya devam ediyor.

Eskişehir'de de, Ayten Usta Gurme restoran tarafından her gün müşterilerle buluşturulan Tutmaç çorbasıyla, hem gelenekler yaşatılıyor hem de gelecek nesillere aktarılıyor. Anne Ayten Çetin'den bu geleneği devralan Ayten Usta Gurme restoranın 2'nci nesil sorumlusu Aybike Çetin de, aynı özveriyle Türk kültürünün önemli sembolünü gelen misafirlerin beğenisine sunuyor.

“Tutmaç çorbası yüzyıllardır yapılan mitolojik bir Türk yemeğidir”

Tutmaç çorbasının mitolojik bir Türk yemeği olduğuna dikkat çeken Aybike Çetin, “Tutmaç çorbası aslında erişte aşı olarak da bilinen yüzyıllardır yapılan mitolojik bir Türk yemeğidir. Hatta Tutmaç çorbası, Kaşgarlı Mahmut'un ilk Türkçe sözlüğü olarak geçen Divan-ı Lügatüt Türk de bile adı geçiyor. Aslında Orta Asya geleneğinden beri Türk mutfağının vazgeçilmez bir parçası. Orta Asya'dan Anadolu Selçuklu'ya, Anadolu Selçuklu'dan Osmanlı'ya, oradan da günümüz cumhuriyet tarihine kadar Türk sofralarında her zaman yapılan bir çorba Tutmaç çorbası” ifadelerini kullandı.

“Amacımız bu kültürümüzü de gelecek nesillere aktarmak”

Çetin, günümüzdeki restoranlara gidildiğinde bu çorbanın bulunmadığına işaret ederek, “Tutmaç çorbası aslında hala Türk coğrafyasında tüketilmeye devam ediyor. Ancak Türkiye'de restoranlarda şu an her gittiğimiz yerde maalesef bu çorbayı bulamıyoruz. Biz Ayten Usta olarak her gün misafirlerimize Tutmaç çorbasını pişirip, beğenisine sunuyoruz. Her gün bu çorbayı yaklaşık 15 kişilik azar azar pişiriyoruz ki sürekli tazeliğini korusun diye. Amacımız bu kültürümüzü de gelecek nesillere aktarmak ve bu lezzeti tüm misafirlerimize tattırmak” şeklinde konuştu.

“Bu çorba 15 dakikada yapılabiliyor”

Ayrıca Ayten Usta Gurme 2'nci nesil sorumlusu Aybike Çetin, çok kısa sürede hazırlanabildiğini belirterek, “Türklerin göçebe kültüründe Tutmaç çorbasının önemli bir yer etmesinin sebebi; bu hamur kurutularak yapılıyor ve uzun süre muhafaza edilebiliyor. Hamurlar hazırlanıp, önceden kurutularak saklandığı için göçebe kültüründe de aslında bu yüzden yer edinmiş. Hem doyuruculuğu yüksek hem de muhafaza edilebildiği için istenildiği takdirde bu çorba hemen 15 dakikada yapılabiliyor. Bizim için de aslında mutfaklarda yapılması çok kolay bir çorba” dedi.