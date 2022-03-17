Özel halk otobüsü dakikalar içerisinde alevlere büründü

Eskişehir'de seyir halindeki özel halk otobüsü dakikalar içerisinde alev topuna döndü. Yangında can kaybı yaşanmazken otobüs ise kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Hekimdağ Mahallesi'nde meydana geldi. Eskişehir'den Hekimdağ'a seyir halinde olan Büyükşehir Belediyesine bağlı 62 numaralı özel halk otobüsü, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü motor kısmından yanmaya başladı. Durumu fark eden şoför ve yolcular hemen aracı terk etti. Otobüs ise dakikalar içerisinde adeta alev topuna döndü. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Çevrede bulunan vatandaşlar kovalarla su taşıyarak yanan otobüsü söndürmek için çaba gösterirken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın kontrol altına alınırken, mahalleliler araçların bakımsızlığından benzer olayların sıkça yaşandığını belirterek adeta isyan etti. Otobüslerin bölgede bulunan öğrenciler tarafından da kullanıldığını vurgulayan vatandaşlar, gerekli bakımların yapılması konusunda yetkilileri göreve çağırdı.