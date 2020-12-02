Özel hastaneler fiyat listelerini panolara yansıtmakla yükümlüdür

Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal, özel hastanelerde; tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerlerinin asılmamasına bağlı şikâyetleri değerlendirerek, "Özel hastaneler fiyat etiketi hükümlerini yerine getirmek zorundadır" dedi.

Bakal, konuyla ilgili açıklamasında, bilgi edinme hakkının evrensel tüketici haklarından olduğunu anlattı. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunla (TKHK), evrensel tüketici haklarını uygulamaya geçirmeyi amaçlayan kanun koyucunun, yasanın 54'üncü maddesi mal ve hizmet satıcı ve sağlayıcılarına fiyat listesi asma zorunluluğu getirdiğini anlatan Süleyman Bakal, “TKHK'nın 54'üncü maddesinin uygulama esaslarını belirleyen Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nin 8. Maddesi, ilgili hükümleri ihtiva etmektedir. TKHK ve Fiyat Etiketi Yönetmeliğine göre; özel hastanelerin tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu işyerinde asma, takma veya koyma zorunluluğu vardır. Covid-19 salgının pik yaptığı bir ortamda; özel hastaneler ivedilikle TKHK ve Fiyat Etiketi Yönetmeliğindeki yükümlülüklerini yerine getirmelidir. Özel hastanelerin kolaylıkla görülebilecek alanlarına; SGK, özel sigorta gibi katkılar düşüldükten sonra; muayene, tetkik, tedavi, refakat gibi hizmetler için tüketicilerin ödeyeceği ücretler liste, levha veya pano olarak asılmalıdır. Fiyat Etiketi Yönetmeliğini, Bakanlık, belediyeler ve ilgili odalar bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevlidir. Bu yönetmeliğe aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde, ‘Tespit edilen aykırılık, gereği yapılmak üzere aykırı uygulamayı yapanın merkezinin bulunduğu valiliğe gönderilir' hükümleri gereği Ticaret Bakanlığı, belediyeler ve ilgili odalar denetimlerini sıklaştırmalıdır. Tüketiciler, yasa koyucunun kendilerine tanıdığı bilgi edinme hakkını fiyat etiketlerini takip ederek, inceleyerek titizlikle kullanmalıdır. Fiyat etiketlerinin asılması sonucu oluşacak şeffaflıktan; tüketiciler, özel hastaneler, merkezi kamu otoritesi/SGK ve özel sigortalar kârlı çıkacaktır. Şeffaflığın getirdiği karşılıklı güvenin kaybedeni olmaz.” diye belirtti.