(ÖZEL) Hayali iyileşince mangal yakmak

Eskişehir'de 5 aylık kemoterapinin ardından yapılan ilik nakliyle iyileşme sürecine giren lösemi hastası 11 yaşındaki Yiğit Mert Yeşilçam, “İyileşince mangala gideceğim. Şu an yasak olduğu için gidemiyorum” dedi.

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında 11 yaşındaki Yiğit Mert'in gözünde oluşan şişlikten dolayı doktora götürülmesinin ardından Yeşilçam ailesinin adeta hayatı karardı. Sultaniye ve Talip Yeşilçam çiftinin 11 yaşındaki oğulları Yiğit Mert'e ‘Lösemi' teşhisi konuldu. Teşhisin hemen ardından 5 ay boyunca Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kemoterapi tedavisi gören Yiğit Mert'in tamamen iyileşmesi için ilik nakli olması gerekiyordu. Aileden ve akrabalarından alınan ilik örnekleri, Yiğit Mert'e uyum sağlamadı. Tanımadıkları bir kişinin yaptığı kan bağışı sonucu uygun olarak tespit edilen ilik, Ekim ayında Yiğit Mert'e nakledildi.

Nakil sonrasında iyileşme sürecine giren Yiğit Mert'in vücudu, hücreler arası çatışmalarla zaman zaman tahribata uğradı. Şu günlerde yüzünde ve göz çevresinde lekeler bulunan Yiğit Mert, dışarı çıkıp rahatça gezip oynayabileceği günleri sabırsızlıkla bekliyor. İyileştikten sonra ise tek hayalinin mangala gitmek olduğunu belirten Yiğit Mert Yeşilçam, “En istediğim şey, mangala gidip yemek yemek, iyileşince ona da gideceğim ama şu an bana yasak” dedi.

“Çocuk gözümün önünde eridi”

Yaşadıkları zorlu tedavi süreci hakkında konuşan anne Sultaniye Yeşilçam, çok kötü günler geçirdiklerini belirtti. İlik nakli sayesinde oğlunun iyileşmeye başladığını ve herkesin bağışta bulunması gerektiğini belirten Sultaniye Yeşilçam, “Zor bir süreçten geçtik, 25 Nisan 2022'de tanı aldık. AML 2, lösemi hastasıyız. Biz bir göz şişmesiyle çocuk doktoruna gittik, bir tahlil yaptılar. Çocuk doktorumuz yaptığı tahlilde sonuçlarımız kötü çıktı. Ertesi sabah başka tahlil aldılar, akşama doğru tanıyı aldık. AML 2 tanısıymışız. Hayat çok kötü, hiç beklemediğim bir anda, bilmediğim, tanımadığım bir hastalık geldi. O günü size anlatamam, psikolojik olarak da çok kötü. Çocuğun koşup oynarken birden hastaneye yatıyor, o tanıyı alıyor ve kemoterapilere başlanıyor. O kadar ağır kemoterapiler ki çocuk gözümün önünde eridi. 5 ay kemoterapi aldık, doktorumuz “Genetiğinizdeki hücre yeniden tekrarlar, onun için ilik nakli olacaksınız” dedi. Ailemizden ve akrabalarımızdan hiç kimsenin ilik örnekleri uymadı. Daha sonra kök hücresi onda on tutan bir kişi bulduk. Nâkilin ne olduğunu, nasıl bir şey olduğunu bilmiyorsunuz ama benim çocuğuma yaşama sevinci verdi. Allah razı olsun. İlik nakli gerçekten önemli, 3 tüp kan veriyorsunuz ve uyarsa, yaşama şansı veriyor. Bir çocuğu yaşatıyorsunuz, bir insanın yaşatıyorsunuz, yaşama şansı veriyorsunuz. Ben diyorum ki herkes ilik örneği versin. Herkes versin ki çocuklarımız ve bu hastalığı yaşayanlar savaşı kazansınlar” dedi.

“İyileşince mangala gitmek istiyorum”

İyileşme sürecine giren ve önümüzdeki süreçte tamamen sağlığına kavuşmuş halde özgürlüğünü eline alacak olan 11yaşındaki Yiğit Mert Yeşilçam, şu ifadeleri kullandı:

“Kendimi iyi hissediyorum. Bu zor süreçten geçtim, artık ben de iyiyim. Yakında inşallah koşup oynayabileceğim, dışarı çıkıp. En istediğim şey, mangala gidip yemek yemek, iyileşince ona da gideceğim ama şu an bana yasak. İyileşince her şeyi yeniden yapabileceğim. Onlardan da Allah razı olsun veren kişilerden de olsun inşallah. Bu hastalığı hiç kimse yaşamasın.”