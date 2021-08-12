(Özel) Hububatta düşük verim üreticiyi ayçiçeğine yöneltti

Eskişehir'de kuraklığın etkisiyle hububatta düşük verim alan üretici, kazancı yüksek olan ve yetişirken daha az su isteyen ayçiçeğine yöneldi.

Eskişehir'de yaşanan kuraklık nedeniyle üreticinin yüzü bu yıl hububatta gülmedi. Buğday ve arpada beklediği verimi alamayan çiftçi, farklı ürünlere yöneldi. Bazı üreticiler, düşük maliyeti ve daha az su istemesi nedeniyle tarlasına ayçiçeği ekti. Tepebaşı ilçesine bağlı Muttalip Mahallesi'ndeki arazisinin 9 buçuk dönümlük alanına ayçiçeği eken Mehmet Ali Törü, yüksek verim beklediğini söyledi. Ayçiçeği yağı üreten firmalarla anlaşmalı olarak ekim yapılabildiğini aktaran Törü, kazancının da arpa ve buğdaya göre daha yüksek olacağını belirtti.

“Satış garantisi var”

Kuraklık nedeniyle ayçiçeğine yönelmenin ve anlaşmalı ekimin üretici açısından yararlı olacağına dikkat çeken Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, “Üreticimiz, kuraklık nedeniyle daha önce hububattan yeterli gelir elde edemediği ve maliyetin altından kalkamadığı için ayçiçeğine yöneldi. Bundaki en büyük etken ise su oldu. Ayçiçeği tarlaya geç ekiliyor ve toprağın da verimi güzelse 2 kez sulamayla güzel ürün alınıyor. Bir de anlaşmalı ekim yapılıp fiyat belirlenmesi ve sözleşme yapılması üreticimizi ayçiçeğine teşvik ediyor. Satış garantisi var ve kilo sorunu olmuyor. Anlaşmalı olunca kilo başına bir taban fiyatı koyuluyor. Şu anda tarlada da durum çok güzel. Verimde üreticimizin beklentisinin üstünde bir görüntü var” diye konuştu.

“Önümüzdeki yıl daha fazla ekmeyi düşünüyorum”

Hububatta düşük verim alması nedeniyle zararını karşılamak için ayçiçeği ektiğini söyleyen üretici Mehmet Ali Törü, “Bu yıl ayçiçeğini toprağın münavebesi için ektim. Aynı zamanda arpa ve buğdayda verimin düşük olmasından dolayı fazla para kazanmadık. Bu sebeple ayçiçeği ekersem daha iyi kazanç olacağını düşünerek ektim. Firmalar ayçiçeğine daha iyi bir fiyat verdiler. Ona istinaden ektim ve şu anda çok memnunum. İnşallah kuş zararı da olmadan hasat edersek çok güzel bir verim bekliyoruz. Yaklaşık 95 dekarlık alana ektim ve ilerleyen zamanlarda daha da iyi bir verim bekliyorum. Önümüzdeki yıl için daha fazla ekmeyi düşünüyorum” dedi.