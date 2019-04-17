(özel) Kaporta ustalarının 'dolu' mesaisi

Eskişehir'de geçtiğimiz hafta sonu etkili olan dolu sebebiyle çok sayıda araç zarar görürken kaportacıların da yoğun mesaisi devam ediyor.

Kent merkezi ve bazı ilçelerde 3 gün önce aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı, ekili tarım alanlarının yanı sıra araçlara da zarar verdi. Araçlarda dolu nedeniyle meydana gelen hasarları onarmak için sanayinin yolunu tutan vatandaşlar kaportacıların önünde adeta sıraya girdi. Vatandaşlar, zarar gören araçlarının orijinalliğinin bozulmadan ve boya kullanılmadan onarım istiyor.

Günde 15 saat mesai yapıyorlar

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Eskişehir'de boyasız göçük onarımı hizmeti veren Osman Yıldız, 13 yıldır sektörün içerisinde olduğunu ve bu tarz durumlarda vatandaşların zaman zaman mağduriyetler yaşayabildiğini belirtti. Yıldız, “Araç sahiplerinin aracını nereye yaptıracakları çok önemli. Ustaların tecrübesi, daha önceki yapılan işlerin kalitesini mutlaka araştırmak gerekiyor. Herkes ‘ben yapıyorum' diyor ama seçimin iyi yapılması gerek. Araçların tavan döşemeleri sökülüyor ve kaportalarında hassas bir işçilik yapılıyor. Yanlış yapılan bir hata işin sonunu boyaya götürüyor. Sabah 08.00'de iş başı yapıp gece 23.00'e kadar devam ediyoruz. Bu aralar başımızı kaşıyamıyoruz desek yeridir” dedi.

“3 günde 200 aracı geçti”

Hasarın boyutuna göre işlem süresinin değişebildiğini aktaran Yıldız, Eskişehir'deki dolu felaketinin ardından işlerinde de yoğunluk olduğunu kaydetti. Osman Yıldız, “Bir arabayı yaklaşık 3 günde yapıyoruz. Bölge bölge farklı hasarlar oluyor. Ona göre aracın onarımı da değişebiliyor. Bize pazar günü yağan doludan sonra müracaat eden araç sayısı 200'ü geçti. Biz hepsine yetişemiyoruz tabii ki randevu usulü çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.