(Özel) Karacahisar Kalesi'nde tarihe tanıklık edecek ‘sikkeler' bulundu

Eskişehir sırları içerisinde bulunan ve Osmanlı Devleti'nin ilk fethettiği kale olarak öne çıkan tarihi Karacahisar Kalesi'nde devam eder arkeolojik kazılarda birçok beyliğe ait tarihe tanıklık edecek sikkeler bulundu.

Osmanlı Devleti, hatta Orta Çağ tarihi açısında büyük öneme sahip olan Karaceşehir Kalesi, 1288 yılında Osman Gazi tarafından fethedildi. 1299 yılında ilk hutbenin okutulduğu yer olarak bilinen Karacaşehir Kalesi, bugün de tarihe tanıklık eden en büyük kaynaklardan biri olarak gösterilmeye devam ediyor. Kale ile alakalı yapılan arkeolojik çalışmalar ise, bu sene çok önemli bulgular ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda, Selçuklu, Karamanoğulları, Germiyanoğulları ve Menteşeoğulları dönemine dair bir çok sikke bulundu. O dönemlere ait yazılı kaynaklar açısında ciddi öneme sahip olan sikkeler, tarihin tozlu sayfalarına da ışık tutacak.

"Osmanlı Devletinin bağımsızlığını ilan ettiği kale olarak ön plana çıkıyor"

Karacaşehir Kalesi hakkında bilgi veren Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Karacahisar Kalesi Kazı Başkanı Hasan Yılmaz Yaşar, “Karacahisar Kalesi bir Ortaçağ kalesi. Buradaki ilk arkeolojik bulgular kalenin 7 yüzyılın başından itibaren yerleşime sahne olduğunu gösteriyor. Bizim için, hem Osmanlı ve Türk Tarihi açısından önemi ise, kale ilk defa 1288 yılında Osmanlı'nın ilk fethi olarak ele geçiriliyor, 1299'da ise ilk hutbe Karacahisar Kelesinde okunuyor. Osmanlı Devletinin bağımsızlığını ilan ettiği kale olarak ön plana çıkıyor. Karcahisar Kalesindeki çalışmalar, aslında 1999 yılında yüzey araştırması olarak başladı. Yaklaşık olarak 20 yıldır aralıklarla kazı çalışmaları devam ediyor. Benim yönetimimde 2 yıldır çalışmalar devam ediyoruz. Bu yılki bulgular son derece önemliydi bizim için. Kalenin tarihine dair bir çok bilinmeyen var. Bunun en önemli sebebi de özellikle Osmanlı'nın kuruluş dönemine ait kaynaklarımız çok az. Bu anlamda buradaki her bulgu o döneme dair önemli şeyler söyleme potansiyeline sahip” dedi.

“Karamanoğulları, Germiyanoğlulları, Menteşeoğulları ve Memlüklü dönemlerine ait sikkeler bulundu”

Bu sene yapılan çalışmalar sonucunda birçok döneme ait sikkelerin bulunduğunu ve bunların tarihi kesintisiz olarak değerlendirme konusunda çok önemli olduğunu ifade ederek, “Sadece Karacahisar Kalesi için değil, tüm Ortaçağ tarihi için en önemli problemlerden bir tanesi yazılı kaynakların az olması. Bu anlamda arkeoloji çalışmaları son derece önemli. Bu yıl yapılan çalışmalarda da, bizi mutlu eden ve heyecanlandıran bulgular oldu. Bunlardan en önemlileri bize göre; bugüne kadar Karacahisar Kalesinde daha önceki arkeolojik verilerde karşımıza çıkmayan Selçuklu dönemine, Karamanoğulları dönemine, Germiyanoğlulları dönemine ve Menteşeoğulları dönemine ait sikkeler ile birlikte, aynı zamanda Memlüklü sikkeleri de geldi. Bu bulgular bize kalenin tarihinin kesintisiz olarak arkeolojik ve bilimsel ortamda tespit edilip değerlendirilmesi açısında çok çok önemliydi. Bu yıl öne çıkan bulgular olarak bunları vurgulayabiliriz” diye konuştu.