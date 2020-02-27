(Özel) ‘Kemansaz' adlı buluşuyla satış rekorları kırmayı hedefliyor

Eskişehir'de müzikle ilgilenen 60 yaşındaki Tahsin Özer, keman ve sazı tek bir enstrümanda bir araya getirerek ortaya çıkardığı ‘Kemansaz' adlı müzik aletiyle satış rekorları kırmayı hedefliyor.

Yaklaşık 40 yıldır tutku duyduğu Türk müziğine adını kazımak isteyen Tahsin Özer, ortaya çıkarttığı enstrüman ile görenleri şaşkına çeviriyor. 6-7 yıllık uğraşlarıyla keman ve sazı tek bir enstrümanda bir araya getiren Özer, ‘Kemansaz' adını verdiği müzik aleti için patent çalışmalarına devam ediyor. İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamalarda kendi buluşu olan eserinin büyük bir ihtiyacı karşılayacağını söyleyen 60 yaşındaki ilginç müziksever, Kültür Bakanlığı'ndan destek isterken ‘Kemansaz'ın Türkiye ve Avrupa'da satış rekorları kırmasını beklediğini de sözlerine ekledi.

“İki enstrümanı birleştirmiş olduk”

Gece gündüz demeden 6-7 yıllık uğraşlarıyla bu müzik aletini bulduğunu ifade eden Tahsin Özer, çalmak isteyenlerin ise üzerinde çalışma yapması gerektiğini belirtti. 'Kemansaz' ile her tür müziğin çalınabileceğini belirten Özer, "6-7 tane enstrüman üzerinde çalıştım. En son bunu buldum. ‘Kemanla sazın birleşimini nasıl yapabilirim?' diye düşündüm. Keman üzerinde çalıştım. Bağlama yaptım fakat keman tınılarını alamadım. Hem saz hem keman tınıları verebilsin diye üzerinde birçok çalışma yaparak gece gündüz 6-7 yıldan beri uğraşıyorum. İkisini de bir arada çalabiliyorsun. Çalmak isteyen arkadaşların üzerinde biraz çalışma yapması gerekiyor. Refleks gerekiyor. Keman yayını kısalttım. Zaman kaybı oluyor. Çalışıp kendini geliştirmen gerekiyor. Türk bağlamasını çalan kişi aynı zamanda keman sesi de alabiliyor. İki enstrümanı birleştirmiş olduk. Aklına hangi müzik geliyorsa çalabiliyorsun. Bağlamada ne çalabiliyorsan çalabilirsin. Çünkü perde, oktav aynı. Ama keman sesi veriyor" şeklinde konuştu.

"Satış rekorları kıracağını düşünüyorum"

Kültür Bakanlığı'ndan kendi imkanlarıyla ortaya çıktığı buluş için destek beklediğini ifade eden Özer, patent için de çalışmalarına devam ettiğini sözlerine ekledi. Buluşunun Türkiye'ye marka olacağını vurgulayan 60 yaşındaki müziksever, satış rekorları kırmasını beklediğini de söyledi. Özer, şu şekilde açıklamalarına son verdi:

"Sahip çıkılsın. Destek olunsun istiyorum. Ben kendi imkanlarımla yaptım. Hiçbir yerden gelirim yok. Emekli maaşımla burada geçiniyorum. Stüdyomda zaman zaman oturup eserler yazıyorum. Kayıtlarımı yapıyorum. Çalışmalar yapıyorum. Çorbada tuzumuz bulunsun istiyorum. Bizim torunlarımıza ve gelecek nesillere bir şeyler bırakmamız gerekiyor. Borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Çalışmaya devam diyorum ama lütfen destek. Patent başvurusu için uğraşıyorum. Türkiye'ye gerçekten marka olacak. Hatta Avrupa'ya da marka olacak. Satış rekorları kıracağını düşünüyorum."