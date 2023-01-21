(ÖZEL) Kick Boks Türkiye Şampiyonasına katılacak 19 sporcunun hedefi milli takıma girmek

Eskişehirli kick boksçular, milli takıma girebilmek için Şanlıurfa'da düzenlenecek olan Türkiye Kick Boks Şampiyonası öncesinde sıkı çalışmalarını sürdürüyor.

Eskişehir'de Dinamikdo Spor Kulübü'nde antrenör ve sayısız kez Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları deneyimleyen Seda Duygu Akgün tarafından yetiştirilen sporcular turnuvalarda kenti temsil etmeye devam ediyor. Şanlıurfa'da 22-29 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına Eskişehir'den 19 sporcu katılacak. Turnuvada derece yapan sporcuların milli takıma daha çok yaklaşacağını söyleyen antrenör Seda Duygu Aygün, hedeflerinin en fazla sporcuyla milli takıma girmek olduğunu anlattı.

“Takım olarak Şanlıurfa Türkiye Şampiyonası için uğraşıyoruz”

Önce Eskişehir'i, daha sonra ülkesini temsil etmek için şampiyonaya katılacağını söyleyen genç eldiven Emircan Coşkun, çok iyi hazırlandıklarını anlattı. Yaklaşık 4 aydır antrenman yaptıklarından bahseden Coşkun, “Takım olarak Şanlıurfa Türkiye Şampiyonası için uğraşıyoruz, çok çalıştık. Çalışmaya 3-4 ay önce başladık. Akşam antrenmanlarıyla birlikte hafta içi 5 gün antrenman yaptık, bazen hafta sonları da geldik. Okuldan çıktıktan sonra hemen yemeğimi yiyip geliyorum. Antrenmanlara öyle devam ediyorum, zorlu bir süreç ama elimizden geleni en iyi şekilde yapıyoruz. Hedeflerim, bu sene milli takıma girmek ve önümüzdeki turnuvayı kazanmak. Eğer bu turnuvayı kazanırsam milli takıma daha fazla yaklaşacağım” dedi.

“Eskişehirlilerin dualarını bekliyoruz”

Dünya şampiyonu Milli Kick Boksçu Seda Duygu Aygün, sporcu yetiştirmeye devam edeceğini söyledi. Eskişehirli 19 genç eldiven ile turnuvaya başarılar elde etmek için gideceklerini anlatan Aygün, “Antrenör olarak burada 22-29 Ocak tarihlerinde Şanlıurfa'da yapılacak olan Gençler Büyükler Yıldızlar Minikler Türkiye Kick Boks Şampiyonası için ekip hazırladık. 19 sporcuyla Dinamikto Spor Salonu olarak katılacağız. Büyük başarılara imza atarak, en azından 5 sporcumun milli takımda yer almasını diliyorum. Çok iyi hazırlandık ama biliyorsunuz bütün sporlar bir risk içeriyor. Şans bizden yana olsun, Eskişehirlilerin dualarını bekliyoruz. Bu şampiyonaya yaklaşık 4 bin sporcunun katılacağı gözüküyor ama bunlardan kaç tanesi gelir bilmiyorum” ifadelerini kullandı.