(ÖZEL) Korkuyu hocalarının desteği ile yendi

Sakarya'da düzenlenen Türkiye Okullar Arası Yıldızlar Serbest Güreş Grup müsabakalarında 3'üncü olarak bronz madalya sahibi olan Eskişehir Namık Kemal Ortaokulu sporcusu Yiğit Ulusoy, rakiplerinin kendisinden kat kat iri olduğu için biraz korku duymaya başladığını anlatarak, "Ama hocalarım bana verdiği destek ile korkumu yendim ve 3'üncü olmayı başardım. Katılmaya hak kazandığım Türkiye Şampiyonası'nda inşallah daha iyi sonuçlar alacağıma inanıyorum" dedi.

Eskişehir Namık Kemal Ortaokulu sporcusu Yiğit Ulusoy, 6-7 Mayıs tarihlerinde Sakarya ilinde düzenlenen Yıldızlar Serbest Güreş Grup müsabakalarında derece elde etti. Serbest Güreş 78 kilogramda mindere çıkan Ulusoy, 4 ilden öğrencilerin katıldığı turnuvada 1'inci, Türkiye Okullar Arası müsabakalarında Türkiye 3'üncüsü olurken, 12-15 Haziran tarihlerinde Sivas ilinde yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Yaklaşık 2 yıldır güreş sporlarıyla ilgilenen Ulusoy, 3'üncülük mücadelesinde çok heyecanlandığını dile getirirken, antrenörleri Sercan Yalçın ve Mehmet Aykol'un destekleriyle maçı kazandığını söyledi. Türkiye Şampiyonasına hazırlanırken günde en az 2 saat çalıştığına değinen Yiğit Ulusoy, hedefinin podyuma çıkmak olduğunu söylüyor.

“Hocalarım bana verdiği destek ile korkumu yendim ve 3'üncü olmayı başardım”

Türkiye Okullar Arası Yıldızlar Serbest Güreş Grup müsabakalarında 3'üncü olmayı başaran Yiğit Ulusoy, mindere çıktığında çok heyecanlandığını söyledi. Yaklaşık 2 yıldır güreş ile ilgilendiğini dile getiren Ulusoy, “Tabiİ ki biraz heyecan oldu, ama ben heyecanımı yenerek 3'üncü olmayı başardım. Türkiye Şampiyonasında güzel bir derece yapacağıma inanıyorum. Maçta fazla heyecanlandım, hatta boynumu sakatladım. Sakatlık yaşayınca heyecanım daha çok arttı, ‘Yenilecek miyim? Yenebilecek miyim?' diye düşünmeye başladım. Rakiplerim benden kat kat iri olduğu için biraz korku vermeye başladı, ama hocalarım bana verdiği destek ile korkumu yendim ve 3'üncü olmayı başardım. Türkiye Şampiyonası'nda inşallah daha iyi sonuçlar alacağıma inanıyorum. Günde 2 saat grekoromen ve serbest stilde antrenman yapıyorum. İkisine de çalışıyorum ve ikisine de ağırlık vererek daha iyi yerlere geleceğimi düşünüyorum” dedi.

“Sporcumuzu daha iyi yerlerde, kürsüde görmek istiyoruz”

Öğrencisinin bronz madalya kazanmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren antrenör Mehmet Aykol, sporcusun daha önce de derece elde ettiğini belirtti. Hedeflerinin her zaman daha yukarıda olduğunun altını çizen Aykol, “Okul sporları faaliyet programında yer alan, 6-7 Mayıs 2023 tarihleri arasında Sakarya ilince yapılan Yıldızlar Serbest Güreş Grup müsabakalarında yarışan Yiğit Ulusoy isimli sporcumuz, 78 kilogramda rakiplerini yenerek Grup Şampiyonasında 3'üncü oldu. Bu 3'üncülüğün sonunda da bronz madalyasını alarak 12-15 Haziran tarihlerinde Sivas ilinde yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandı. Yiğit Ulusoy daha önce de derece yapan bir sporcumuzdu. Buradaki hedefimiz şampiyon olmaktı ama bir takım eksiklikler ve heyecandan dolayı 3'üncü olduk. İnşallah Türkiye Şampiyonasında sporcumuzu daha iyi yerlerde, kürsüde görmek istiyoruz. Bu nedenle de müsabakalara hazırlanıyoruz” şeklinde konuştu.