(ÖZEL) Kurban Bayramı öncesinde kiralık araç sektörü çok hareketli

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar kiralık araçlara yoğun talep gösterirken, oto kiralayanlar rezervasyonun önemine dikkat çekiyor.

Vatandaşların Kurban Bayramı için hazırlıkları sürüyor. 9 günlük bayram tatilinde akraba ziyareti yapacak ve gezmeye çıkacak vatandaşlar kiralık araçlara yoğun ilgi gösteriyor. Oto kiralayan yapan esnaf, araçlarda yüzde 90 oranında doluluk olduğunun altını çizerken, rezervasyon yapılmasının önemine dikkat çekti. Özellikle pandemi döneminde yaşanan küresel ekonomik kriz sonrasında vatandaşların araç satın almak yerine kiralamaya yöneldiği aktarılırken, her gün yaklaşık 100-150 kişinin rezervasyon hakkında bilgi istediği belirtildi.

“Vatandaşların bir an önce rezervasyon yaptırmasını tavsiye ediyoruz”

Eskişehir'de oto kiralayan yapan Metin Çoban, yaz sezonu için şimdiden yüzde 75 oranında doluluğa ulaşıldığını söyledi. Araç kiralayacak vatandaşlara hızlı olmalarını tavsiye eden Çoban, “Malum birkaç gün sonra bayram. Yurt dışı gurbetçi misafirlerimizin gelmesini bekliyoruz. Kurban Bayramı dolayısıyla aşırı derecede yoğunluk oluştu. Araçlarımızda yüzde 85-90 oranında doluluk var. Yaz sezonu için ise şimdiden yüzde 75 doluluğa ulaştık bile. Dolayısıyla vatandaşların kurban bayramı için tatil planlarını son güne bırakmamaları ve araç kiralamayı düşünüyorlarsa da bunu birkaç gün içerisinde bitirmeleri lazım. Çünkü dediğimiz gibi yaz sezonu, kurban bayramı ve yurt dışı misafirlerimizin aynı sezona denk gelmesi bu seneki doluluğu arttırdı” dedi.

“Müşterilerimiz araç almaktansa kiralama tarafına yöneldiler”

Pandemi sonrasında araç kiralama taleplerinin daha da fazla arttığını dile getiren Çoban, “Son dönemlerde gerek yurt içi gerek yurt dışı müşterilerimiz araç almaktansa kiralama tarafına yöneldiler. Çünkü biliyorsunuz ki pandemi dolayısıyla dünyada yaşanan küresel faizlere bağlı olarak vatandaş araba alamıyor. Bu sebeple genellikle araç kiralamaya yöneliyorlar. Her gün 100-150 kişi bizi telefonla arıyor ve rezervasyon hakkında bilgi ediniyor. Ancak okullarımızın tatil olmasıyla birlikte yaz sezonunda rezervasyonların yüzde 100 oranında dolu olacağını ön görüyoruz” şeklinde konuştu.

“Rezerve yapılan günden rezervasyon gününe kadar herhangi bir ücret ödenmez”

Bazı prosedürlerle ve araç kiralama fiyatlarıyla ilgili bilgiler de paylaşan Metin Çoban, konuşmasına şöyle devam etti:

“Vatandaş istediği tarihte rezervasyon yaptırabilir ve o saate kadar bizler aracı temizleyip, detaylı kontrollerini yaparız. Ondan sonra aracımız rezervasyon gününe kadar bekler. Rezerve yapılan günden rezervasyon gününe kadar herhangi bir ücret ödenmez, araç kullanmaya başlandığı tarihten itibaren ödeme alınır. Fiyatlar ekonomik grup segment araçlarda bin 100 TL'den, orta grup segment araçlarda ise bin 300'TL'den başlıyor.”