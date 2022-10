(ÖZEL) 'Mangalcı hırsızlar' tarafından soyulan işletmenin kameralarına ikinci bir hırsızlık girişimi yansıdı

Geçtiğimiz aylarda Eskişehir'de ‘mangalcı hırsızlar' olarak anılan şahıslar tarafından dükkânından köfte ve tavuk çalınan Ahmet Yüksek'in işletmesine bu kez de 4 kişilik bir grup hırsızlık girişiminde bulundu.

Yaklaşık 4 ay önce Gökmeydan mahallesinde bulunan bir ızgaracıdan köfte, tavuk ve et çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yansımıştı. Sabaha karşı dükkânın camını kırarak içeriye giren şahıslar, rahat tavırlarla etleri poşetleyerek çalmıştı. Aylar sonra aynı dükkâna hırsızlık teşebbüsünde bulunan şahıslar, bu kez işletme sahibinin dikkati sayesinde fark edildi. Kamera açısında bir değişiklik olduğunu anlayan işletme sahibi Ahmet Yüksel, kayıtları izleyince birkaç gün önce sokaktan geçen 4 kişinin dükkâna girmeye çalıştığını gördü. Kayıtlara, yaşları bilinmeyen 4 kişinin önce etrafı kontrol ettikten sonra camı zorladığı yansıdı. Daha sonra şahıslardan biri kamerayı fark edince, zıplayarak açısını bozmaya çalıştı. Bu sefer camı açmayı başaramayan şahıslar, sakin adımlarla kameranın görüş açısından çıkarak kayıplara karıştı.

Öte yandan olayın yaşandığı gece aynı mahallede bulunan bir kırtasiyede de hırsızlık oldu. İddialara göre, 4-5 kişilik bir grup dükkânın kapısındaki kilidi kırarak içeri girdi. Dükkân sahibi Hayati Arslanoğlu, giriş kısmında bulunan sakız makinasının kırılarak içindeki paraların alındığını anladı. Bazı ürünlerin de eksik olduğunu fark eden Arslanoğlu, dükkânında kamera olmamasından dolayı çevredeki kameraların kayıtlarını izleyince, ellerinde cips ve meşrubatlarla kaçan şahısları gördü. İki hırsızlık olayındaki şahısların benzediğini ve aynı kişiler olduğunu düşünen işletme sahipleri, sorumluların bir an önce bulunmasını istiyor.

“İçeriye girebilse yine aynı şey olacak”

Aylar önce işletmesinden et çalındıktan sonra gerekli önlemleri aldığını söyleyen Ahmet Yüksel, bu kez hırsızların başarısız olduğunu belirtti. Kamera açısının değişiğini fark ettikten sonra görüntüleri izleyince şaşırdığını anlatan Yüksek, “3-4 gün önce kameranın açısının bozulduğunu gördüm. Kimin yaptığını merak ettim, kayıtlara baktım. Gördüğüm kadarıyla gece 4 sularında gelmişler, büyük bir ihtimalle iki tanesi kız çocuğu. Yanlarında iki tane de erkek var, toplam 4 kişiler. İçlerinden birinin, önceki hırsızlık olayında et çalanlardan biri olduğunu tahmin ediyorum. Kamera kayıtlarına bakınca fark ettim, önceki olayın kayıtlarıyla karşılaştırdım. Geçen sefer karşıda bekleyen şahıs, bu sefer direkt kameralara geliyor ve açısını bozuyor. Daha önceki hırsızlık olayından sonra camları sağlamlaştırdım, yokluyorlar ama açamıyorlar. Muhtemelen camı açsalar girip yine et, tavuk ne bulurlarsa çalacaklar. Aynı gece yakınlardaki bir kırtasiyede de hırsızlık olmuş. Bunlar durmuyor. Camı yoklayan adam içeriye çay içmeye girecek değil, mutlaka hırsızlık yapmak için deniyor. Kameraya zıplaya zıplaya açıyı bozup, camı yoklamak ne anlama geliyor. Mutlaka hırsızlık yapmak için giriyorlar ve bunları gecenin dördünde de kimse görmüyor. Burası ana cadde sayılır, içeriye girebilse yine aynı şey olacak. O camı açsalardı tekrar yapacakları et hırsızlığı olacaktı. Aslında bunları yapanlar çoluk çocuk, bir caydırıcılık yok. Bunlara büyük bir ceza verseler hayatta bir daha yapamazlar” dedi.

“Hemen hemen aynı yaşlardalar, aynı kişiler olabilir”

Gökmeydan mahallesinde uzun süredir kırtasiye işletmeciliği yapan Hayati Arslanoğlu, iki olaydaki şahısların aynı kişiler olabileceğini tahmin ediyor. Izgaracının camını açamayan şahısların kendi dükkânına girmiş olabileceğini iddia eden Arslanoğlu, “Pazartesi sabahı geldim, dükkânın önünde sakız ve top makinaları var. Gelince bir baktım toplar dışarıda, kapının kilidi kırılmış, içeri girilmiş. Sakız makinasını kırmışlar, içindeki paraları almışlar. Cips almışlar, dolaptaki meşrubatlardan bile almışlar. Bir de jöle kutusu vardı burada, onu da almışlar. Çarşamba gecesi saat 3 sularında tekrar gelmişler. Bu sefer ben karşıya alarm koymuştum. Yine kilidi kırmışlar, tam içeri girecekleri zaman alarmı görüyorlar veya çalıyor. Koşarak kaçıp gidiyorlar. Karşıdaki okulun kamera kayıtlarından izledim, gördüğüm kadarıyla 4-5 kişiler. Aynı gün yakınlardaki ızgaracı dükkânına da girmeye çalıştıklarını duydum, bana göre aynı kişilere benziyorlar çünkü birinin üzerindeki mont gece parlayanlardan, o şahıs belli ediyor. Oraya da 4-5 kişi girmeye çalışmış, bizimkilerde öyle. Hemen hemen aynı yaşlardalar, aynı kişiler olabilir” ifadelerini kullandı.