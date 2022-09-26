(ÖZEL) Motosikletlerle köy okuluna bin 222 kitap bağışladı

222 Eskişehir Motosiklet Derneği tarafından başlatılan çalışmalar sonucu toplanan kitaplar, dernek üyelerinin motosikletleri ile oluşturduğu konvoyla İnönü ilçesine götürülüp Oklubalı mahallesinde bulunan Oklubalı Sabri Kahvecioğlu Ortaokulu'na götürülerek bağışlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı ‘Kütüphanesiz Okul Kalasın' projesi çerçevesinde 222 Eskişehir Motosiklet Derneği de destek verdi. Toplanan bin 22 kitap, İnönü ilçesi Oklubalı mahallesinde bulunan Oklubalı Sabri Kahvecioğlu Ortaokulu'na bin 222 kitap bağışlandı. Türkiye genelindeki motosikletlilerin topladığı kitapları teslim etmek için yaklaşık 27 kilometrelik yol motosiklet korteji eşliğinde çocuklara ulaştırıldı. Kitap teslimi öncesi okulda çocuklarla buluşan dernek üyeleri yanlarında getirdikleri dev Türk bayrağını çocuklarla birlikte açarak İstiklal Marşı'nı okudular. Marşın ardından çocukları öğretmenleri eşliğinde kütüphanede yeni kitaplarına kavuştu. Çok mutlu olan çocuklarla dernek üyeleri hatıra fotoğrafı çekindi.

“Onların mutluluğu mutluluğumuzdur”

Bağış hakkında konuşan 222 Eskişehir Motosiklet Derneği Başkanı Gürkan Güler, “Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesine biz de motosikletçi abiler ve ablalar olarak destek vermek istedik. Bu destek verdiğimiz ikinci okul. Oklubalı Sabri Kahvecioğlu Ortaokulu'na bin 222 kitap desteğinde bulunduk. Sadece Eskişehir değil Türkiye genelinden motosikletli kardeşlerimiz kitap desteğinde bulundular. Kimi 500 kimi 5 kitap yolladı. Kaç kişi olduğumuz net bir rakamla açıklayamam ama büyük bir ailemiz var onu biliyorum. Amacımız geleceğimiz garanti altına almaktır. Bunu da en iyi temsil edecek olan çocuklarımız için bu desteği yapıyoruz. Onların mutluluğu mutluluğumuzdur. Nasıl bir çiçek güneşe ihtiyaç duyuyorsa çocuklarımızda bilgiye okumaya ihtiyaç duyuyorlar. Onlar ne kadar okuyup bilgi sahibi olurlarsa o kadar geleceğimiz güvence altında. Tarifsiz bir mutluluk yaşıyoruz şuanda” dedi.