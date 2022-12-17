(ÖZEL) Neslişah Kanada'da Türkiye'nin minik elçisi olmaya hak kazandı

Eskişehir'de eğitim gören 9. sınıf öğrencisi Neslişah Keskin, girdiği sınavlarda ve mülakatlarda aldığı başarılarla önümüzdeki sene Kanada'da Türkiye'nin minik elçisi olmaya hak kazandı.

Özel bir okulda eğitim gören Neslişah Keskin, İngilizce yönelimini geliştirerek fırsata çevirdi. Dünya genelinde lise öğrencilerinin İngilizce okuma ve dinleme becerilerinin ölçüldüğü ve uluslararası geçerliliğe sahip ELTIS sınavına katılan Keskin başarılı oldu. İngilizce ve Türkçe mülakatlardan da başarıyla ayrılan Neslişah Keskin, önümüzdeki yıl Kanada'da bulunarak Türkiye'nin minik elçisi olmaya hak kazandı. Başarılarıyla başta ailesi olmak üzere eğitim aldığı öğretmenlerini de gururlandıran Keskin, “Kanada gibi büyük bir ülkede kendi ülkemi temsil edeceğim için mutluyum” dedi.

“Kanada gibi büyük bir ülkede kendi ülkemi temsil edeceğim için mutluyum”

Girdiği sınavların ve mülakatların sürecini anlatan Neslişah Keskin, başarıları sonucu kazandığı haktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Gelecekte Türkiye'de eğitim görmek istediğini belirten Keskin, “Lise programında ELTİS sınavı var. O sınava hem sözlü hem de yazılı olarak başvuruda bulundum. Başvurum da kabul edildi ve sınava katıldım. Sınavda gramer yoktu. Listening ve reading vardı. Onları kazandım. Sonra da gitmek isteyenlerin girdiği mülakata girdim. Hem Türkçe hem de İngilizce olmak üzere 2 kez mülakat yapılıyor. Onların da geçilmesi gerekiyor. Sonrasında gitmek istiyorsan gidebiliyorsun. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Çünkü Kanada gibi büyük bir ülkede kendi ülkemi temsil edeceğim. Bundan dolayı güzel hissediyorum. Ben Türkiye'de okumak istediğim için Kanada için çok planım yok. Ama İngilizcemi daha da çok geliştirmek istiyorum. Ailem normal karşıladı ve gitmek istiyorsan git dedi. Çünkü onlar da benim İngilizceyi ne kadar çok sevdiğimi biliyorlar. O yüzden gidebilirsin dediler” dedi.

“Türkiye'nin küçük elçisi olarak orada bizleri temsilen bulunacak”

Öğrencisinin başarısından dolayı memnuniyetini dile getiren Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin, yabancı dile verdikleri önemin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu hayali gerçekleştirmek çok kolay değil. Türkiye'nin küçük elçisi olarak orada bizleri temsilen bulunacak. Bu yabancı dile verdiğimiz önemin ve öğrencilerde kurdurduğumuz hayallerin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Ben tüm eğitim hayatı boyunca öğrencimize başarılar diliyorum.”