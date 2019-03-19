(özel) Oğlunun saçından kolye yapmıştı şimdi siparişlere yetişemiyor

Eskişehir'de yaşayan bir çocuk annesi Mualla Durgut, saç tellerini işleyerek sanat eserlerine dönüştürüyor.

İlk olarak oğlunun saçlarını sanatla buluşturan Mualla Durgut, yakın çevresinden olumlu tepkiler alması üzerine bu işi yapmaya karar verdi. Yaklaşık 5 ay önce saç tellerine şekil vermeye başlayan Durgut, şimdilerde ise siparişlere yetişemiyor. Kolye, yüzük, bileklik ve tespih gibi takılara farklı bir renk katan genç kadın, Türkiye'nin hemen hemen her yerine kargo ile eserlerini ulaştırıyor. Ayrıca saçları dökülen kişilerin son saç tellerini ve vefat eden kişilerin saç telleri gibi manevi değere sahip saçları da objelere dokuyan genç kadın, adeta saç tellerine yeniden hayat veriyor.

Çalışmaya nasıl başladığını anlatan Durgut, "Bir bayan yapıyordu internette görmüştüm. Kendisi yurt dışında bir bayandan esinlenerek yapmış. O yapıyorsa bende yaparım dedim ve ilk olarak oğlumun saçından yaptım. Çevremdekiler tarafından çok beğenildi. Birkaç kişiye hediye olarak yaptım. Şuanda Türkiye'nin her yerinden kargo alıyorum, yapıyorum. Normalde yüzük, kolye, anahtarlık şeklindeydi. Bende kolye, anahtarlık, bileklik, yüzük, tespih yaptım. Bunların haricinde çok güzel tablolar, biblolar yaptım ve daha da şekillendirip duvar saati olarak yapmayı düşünüyorum. Kalıplarımı hazırladım onu da ilerleyen zamanda yapacağım. Ben oğlumla vakit geçirmeyi çok seviyorum. 15 yıldır çalışıyorum. 30 yaşındayım ama 15-16 yaşlarından itibaren bu işlere atıldım. Oğlum olduktan sonra çalışmayı düşünmedim. Sonra baktım ki üretmeyi seviyorum. Bu şeklide başladım ama yetmiyor. Ayrıca eskiden gelen bir çalışma alışkanlığım olduğu için şuanda da bir teknoloji mağazasında 3 gün çalışıyorum. Hafta içinde kolyelerimi, takılarımı yapıyorum" dedi.

"Oğlumun saçlarından babasına tespih yaptık"

Oğlunun saç tellerinden Sevgililer Gününde eşine tespih yaptığını söyleyen kadın girişimci Durgut, "Oğlum artık bıktı. Onun saçını kullanıyorum. Sevgililer Gününde babasına oğlumun saçlarından tesbih yaptık. Her boncuğun içerisine oğlumun saçını koyduğum için artık alıştı. 'Anne yeter artık kel kalacağım, istemiyorum' gibi de oldu ama onun da çok keyif aldığına eminim. Bana 'anne ben ne zaman güzel kolyeler yapacağım' diye soruyor" diye konuştu.

"Bir kadın kesinlikle inandıktan sonra istediği şeyi yapabilir"

Kadınların ürettiklerini göstermeleri gerektiğini ifade eden Mualla Durgut, "Bir kadın kesinlikle inandıktan sonra istediği şeyi yapabilir. Ben inanıyorum, enerjiye inanıyorum. Üretmeyi çok seviyorum. Benim anneannem, babaannem de patik örer, lif örer. Bayanların çoğu aslında evde oturduğu zaman da oturmuyor, üretiyorlar ama ürettiklerini gören kimse yok. Bunları göstermeliler, yapmalılar ve inanmalılar" ifadelerini kullandı.

Son olarak, kısa bir süre yaşayıp hayata gözlerini yuman bir kız çocuğunun saç tellerinden kolye yaptığını aktaran Mualla Durgut o an çok zorlandığını belirterek şunları söyledi;

"Bu dünyada sadece 10-12 gün kalmış bir kız çocuğu hastalığı sebebiyle vefat etmiş. Annesinin ellerinde sadece saçları var. O saçlara ben dokunurken çok zorlandım. Bilmiyorum annesi nasıl takacaktır, ama onun için çok büyük bir hediye olduğuna eminim."