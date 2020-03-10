(Özel) Osmanlı'nın ilk fethettiği kale turizme açılmalı

Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş döneminde ilk fethedilen ve birçok arkeolojik bulguları barındıran Karacahisar Kalesi'nin yakınlarında yaşayan vatandaşlar, kazılarla birlikte tarihi kalenin turizme açılmasını istiyorlar.

Osmanlı Beyliği'nin devlet olma yolunda ilk adımlarını attığı Karacahisar Kalesi'nde yürütülen arkeolojik çalışmalarla Osmanlı tarihine ışık tutuluyor. Türk tarihi açısından birçok yönden önemli olan bu kale, beylikten sınırları milyonlarca kilometrekareyi bulan bir imparatorluğa yolculuğun başlangıç noktasını oluşturuyor. Osman Bey tarafından ele geçirilen kale, Osmanlıların gerçekleştirdiği ilk fetih olma özelliğini taşıyor. Bin 10 metre yükseklikte bulunan ve askeri bölge içinde yer aldığı için izinle girilebilen bir bölgede yer alan kale, Osmanlı'nın Bizanslılardan aldığı ilk kale olarak da dikkat çekiyor.

“Osmanlı torunları olarak buranın turizme açılmasını istiyoruz”

İlk kazı çalışmaları 21 yıl önce başlayan Karacahisar Kalesi, Odunpazarı ilçesine bağlı Karacaşehir Mahallesi yakınlarında bulunuyor. Mahalle sakinleri kazılarla birlikte bölgenin gelişeceğine inanıyor. Ayrıca bölgede yaşayan vatandaşlar, tarihi kalenin turizme kazandırılmasını da istiyorlar. Konuyla ilgili konuşan Karaşehir Mahallesi eski Muhtarı Murat Güneş, kalenin turizme açılmasını istediklerini söyledi. Güneş, “Karacaşehir'de, Osmanlı'dan kalan bir kale var. Bu kale 1299'da Osmanlı'nın ilk hutbeyi okuttuğu yer, burası Osmanlı İmparatorluğunun başlangıç yeri. Burada susuzluk çeken Osmanlı'da göç başlıyor ve yerleşim alanlarına gidiyorlar. Bazıları Bilecik-Söğüt'e, bazıları Bursa-İznik'e bazıları da Domaniç'e gidiyor. Yani böyle böyle dağılıyorlar. Ancak esas Osmanlı'nın kuruluşu Karacahisar'dır. Benim daha önceki muhtarlık zamanımda bile bunu dile getirmiştik. Madem ilk kale en azından turizme açılsın. Eskişehir'in nesi meşhur? Yalnız çibörek ve yemekle olmuyor. Tarih var mı? Var. Karacahisar Kalesi var, Osmanlı'nın kurulduğu bir yer var. Biz de artık onların torunları oluyoruz. Onun için burasının turizme açılmasını istemiştim hala da istiyoruz. Bizim istediğimiz, gelen vatandaşlarımız için buraya en azından bir yol yapın. Şu an Anadolu ve Osmangazi Üniversiteleri beraber kalenin restorasyonunu yapıyorlar. Orası en azından restorasyon yapılırken bile turist gelmeye başlarsa, Eskişehir için çok büyük bir kazanç olacak” diye konuştu.

"Ziyaret etmek ve gezmek isteyen çok fazla insan oluyor"

Mahalle sakinlerinden Firdevs Selet de kalenin turizme açılması halinde bölgenin gelişeceğini düşündüğünü ifade etti. Selet, “Karacahisar Kalesinin turizme açılması durumunda mahallenin daha çok gelişeceğini düşünüyorum. Çünkü ziyaret etmek ve gezmek isteyen çok fazla insan oluyor. Restorasyon ne kadar erken biterse bölge için o kadar iyi olur. Kalenin tamamlanmasıyla birlikte iş olanağı olarak mahalle kalkınabilir. Burada olmak çok güzel bir şey, başka illerden gelip görmek isteyenler çok oluyor” dedi.

Eskişehir'in merkez ilçe Karacaşehir mahallesinde bulunan Karacahisar kalesi, Eskişehir'in 7 kilometre güneybatısında, Porsuk çayının kenarında yükselen ve bin 10 metreye ulaşan bir platonun üzerinde kurulmuştur. Yaklaşık olarak 200 300 metre alan kaplamaktadır.