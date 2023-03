(ÖZEL) Şap hastalığına karşı ekipler sahada

Hayvanlarda ölümcül olmasıyla bilinen Serotipi (SAT-2) hastalığı ile ilgili ülke genelinde seferberlik başlatıldı. Şap hastalığının farklı illerde görülmesinin ardından alınan tedbirlerle hayvan sevkiyatları durduruldu, hayvan pazarları kapatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Şap Enstitüsü tarafından üretilen aşılar, ülke genelinde hızla uygulanmaya başlandı. Sevkiyatların durdurulması tedbirine uymayan çiftçiler para cezası ile karşı karşıya kalırken, taşınan hayvanlar da kesimhaneye gönderiliyor. Alınan tedbirlerin ardından Eskişehir'de de çalışmalar başlatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler özellikle diğer illerle sınırı olan, hayvancılığın ve hayvan sevkiyatının yoğun olduğu bölgelerden aşılama çalışması başlattı.

“46 mahallede 20 bin büyükbaş hayvan SAT-2 virüsüne karşı aşılandı”

Eskişehir'de başlatılan çalışmaların ardından risk faktörünün yüksek olduğu bölgelerde aşıların uygulandığını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, “Bakanlığımızca yapılan duyurular neticesinde Türkiye'de, ülkemizin dışında görülen Serotipi (SAT-2) hastalığı yeni bir şap virüsü üzerine tedbirler alındı. Bu tedbirler çerçevesinde tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de kesim, ithalat, ihracat maksatlı hayvan sevklerinin dışında bütün hayvan sevkleri ilkbahar şap aşılaması kampanyası sonuna kadar durduruldu. Bu kampanya süresince biz de hem normal şap aşılamamızı yapıyoruz hem de bu yeni çıkan şap virüsüne karşı da bakanlığımız çok hızlı bir şekilde organize oldu. Bakanlığımıza bağlı şap enstitüsü tarafından aşı geliştirme çalışması yapıldı. Şu an kendi ürettiğimiz aşıların tedarikini yaptık. Öncelikli olarak Bakanlığımızın direktifleri istikametinde komşu, sınır illerimizle irtibatta bulunan, hayvan sevklerinin olduğu ilçelerimiz ve mahallelerimizde olmak üzere en fazla sevk olan yerler de olmak üzere aşılama çalışmalarına başladık. İlimizde şu ana kadar 20 bin büyükbaş hayvanın SAT-2 virüsüne karşı aşılamaları 46 mahallemizde tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi'nin hayvan pazarı kapatıldı. Ümit ediyoruz ki ilimizde hiç görülmez. Şu ana kadar zaten SAT-2 virüsü belirtisi yok. Biz de bu süreç içerisinde ilimizdeki hayvancılıkla iştigal eden çiftçilerimizin, üreticilerimizin hayvanlarının sağlığı; kendilerinin ekonomik olarak kayba uğramaması için aşılama kampanyamız sürecek. Kendileri de mağdur olmamaları için bu tedbirlere ayak uydururlarsa seviniriz” dedi.

“Şu anda her şey kontrol ediliyor”

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ahırındaki hayvanlara şap aşısı uygulanan 32 yıllık besici Ekrem Tekin şu ifadeleri kullandı:

“Tarım Müdürlüğü zamanında önlemlerini aldı. Şu anda her şey kontrol ediliyor. Aşılamalar da yapılıyor ve her şey şu anda güzel. Şu anda çok şükür bir sıkıntımız yok. Bizim burada herhangi bir tedirginliğimiz yok. Önlemler zamanında alındığı için vaka da görülmedi. Şu anda sevkiyatlar, her şey durmuş vaziyette. Zaten biz hayvanlarımızı 9-10'uncu ay arasında getirdik ve tüm aşılarını tarım müdürlüğü yaptı. Şu anda şapla ilgili bir sıkıntımız yok.”