Özel sayı pandemi ile mücadelede hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarına adandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezinin yayın organı ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi 2016'dan bu yana gerçekleştirdiği yayınlarına bir yenisini ekledi.

Önsözü ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak tarafından yazılan COVID-19 özel sayılı dergi, pandemi ile mücadelede hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarına adandı. Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak, önsözünü yazdığı dergide oldukça zorlu bir sürece girildiğini belirterek, “Maalesef pandemi hız kesmeden yayılmakta, önümüzdeki sonbaharda artan vaka ve artan ölümlere neden olması beklenmektedir. Daha da olumsuz bir gelişme olarak, pandeminin seyri gelişmiş ülkelerden gelişmekte ülkelere ve dezavantajlı gruplara evrilmiştir. Bu değişim, açıktır ki, tüm dünya için pandeminin sonuçlarını daha da ağırlaştıracaktır.” diye belirtti.

Pandemi ile mücadelede en etkin silahın “bilgi” olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Şenocak “Pandeminin ilk haftalarında infeksiyonun seyri ile ilgili bilinmezliğin getirdiği kaygı, artan sorunlara koşut olarak artan bilgi sayesinde yerini pandemiyi sonlandıracak etkin önlem, aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları gibi umutlu bekleyişlere bırakmaktadır. Ancak bu noktada esas olan doğru bilginin üretilmesi, yayılması ve kullanımıdır. COVID-19 pandemisi, bizlere bilgi akışının nasıl karmaşıklaşabileceğini, yanlış/sözde bilginin de böylesi ortamlarda yaygın biçimde ortaya çıkma riski olduğunu, bunların da hızla yayılabileceğini göstermektedir” diye yazdı.

ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi'nin Türkiye'ye özgü veri ve değerlendirmeleri içeren araştırma makaleleri ve derlemelerle doğru bilgilendirmeye katkıda bulunduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Şenocak “Dünya'da ve Türkiye'de COVID-19'a yakalananların yaklaşık yüzde 10'unu sağlık çalışanları oluşturmaktadır. Şurası açıktır ki, bilimin söylediklerine uyulmadığında daha pek çok kaybımız olacağı kuşkusuz bir gerçek olarak ortada durmaktadır. Dergimizin özel sayısını mesleklerini icra ederken hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarına atfetmekten onur duyuyoruz” ifadelerini kullanıp dergide emeği geçen bilim insanlarına teşekkürlerini iletti.