(ÖZEL) Şehirlerarası otobüs bilet fiyatlarında artış yaşanıyor

Bayrama sayılı günler kala şehirlerarası otobüs fiyatlarında önemli oranda artığı görülüyor.

Tatil planı yapan ve bayramda memleketlerine gitmek isten vatandaşların ulaşım giderleri de gidecekleri illere göre değişiyor. Ramazan Bayramı'nda Eskişehir'den Diyarbakır'a 400 lira olan otobüs bileti 700 liraya çıktı. Bayramda memleketine ya da tatil planı yapan vatandaşalar fiyatların artışını fırsatçılık olarak değerlendiriyor.

“Doğu firmalarında yüzde 60, yüzde 70 civarında zam geliyor”

Otobüs bilet satıcısı olan Ahmet Yıldırım bayramın yaklaşmasıyla bilet satışlarında yoğunluk yaşadıklarını biletlerin bayrama bir haftadan az kalmasıyla satışların artığını belirten Ahmet Yıldırım “Bayram geliyor biletleri şuan normal fiyattan satıyoruz. Ayın 15'inden sonra gelen yolculara Doğu firmalarında yüzde 60,yüzde 70 civarında zam geliyor. Diğer normal Ankara, Bursa, İstanbul bilet fiyatlarında yüzde 30, yüzde 40 zamlı olarak alınacak. Beklediğimiz bayram az kaldı,3-4 gün içinde yoğunluk olabilir. Uzun süre kalmış olsaydı böyle yoğunluk olmazdı. Ayın 15'inden sonra yoğunluk daha fazla ve bundan dolayı araçlar dolu” dedi.

“500 liraya aldığım bileti bana 700 liradan satmaya çalıştılar”

Günler öncesinde bilet aldığını belirten Mülazım Çalt “Bayram yaklaştıkça biletler yükseliyor. Ben de 15 gün önceden bilet aldım. Ama 500 liraya aldığım bileti bana 700 liradan satmaya çalıştılar. Ben bu duruma itiraz ettim, bilet satıcısına ben neden fazla vereyim zaten ülke olarak ekonomik krizde ora vereceğim fazla parayla ailemle çocuklarımla harcarım. Tüm vatandaşlara tavsiyem bayramdan 20 - 25 gün önce biletlerini ayırsınlar. Çünkü bayram yaklaştıkça bilet fiyatlarında artış oluyor. Bayramda herkes sevdikleriyle, annesiyle, babasıyla olursa çok iyi olur. Sonuç Ramazan bayramı yılda bir defa, Kurban bayramı yılda bir defa ve onu da ailemizle geçirmezsek olmaz. Sadece dünya malını düşünürsek olmaz sevdiklerimizle de zaman geçirmeliyiz“ dedi.

Depremzede vatandaşlarda bilet artışlarından etkileniyor

Malatyalı depremzede Tuğba Beylan ise, depremzede vatandaşlarda bilet artışlarından etkilendiği, memleketlerine gitmek isterken günler öncesinde gitmek zorunda kaldığını söyledi.