(ÖZEL) Sinema salonlarında hummalı hazırlıklar devam ediyor

1 Temmuz itibariyle yayınlanan genelge ile ülke çapında başlatılan normalleşmeyle birlikte, Covid-19 salgını nedeniyle günün belli saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere birçok kısıtlama kalkıyor. Kalkan kısıtlanmalar kapsamında hizmet vermeye başlayacak sinema işletmelerinde hummalı bir hazırlık devam ediyor. Sektörün aldığı ortak kararla sinema salonları yarın kapılarını seyircilere açacak.

Eskişehir'de insanların uğrak noktası olan Espark AVM'nin üst katında bulunan sinema işletmesinde de hazırlıklar yapılıyor. İşletmeciler, başta temizlik olmak her türlü tedbiri alarak sinemaseverleri en iyi biçimde karşılamayı amaçlıyor.

Salonlardaki koltuklar, yiyecek-içecek bölümünün ve bilet gişelerinin temizliği yapılıyor. Temizliğin yanı sıra ışık, ses ve perdeler kontrolleri devam ediyor. Açılmayla birlikte, vizyona girecek iddialı filmlere sinemaseverlerin ilgi göstermesi bekleniyor.