(ÖZEL) Sosyal medya yasası ile siber suç oranlarının azalması bekleniyor

Murat Osman Kandır, “Hakaret suçu o kadar arttı ki internet ortamı tamamen karanlık bir ortama dönüştü ve insanlar artık yapılan faaliyet ve eylemlerin bir cezası olmadığını düşünüyor” dedi.

Eskişehirli Av. Murat Osman Kandır, tüm maddeleri ile yürürlüğe girmesi beklenen ‘Sosyal Medya Yasası' hakkında konuştu. Yasanın yürürlüğü girmesi ile büyük bir bilgi kirliliğinin önüne geçilebileceğini dile getiren Kandır, “Yasa ile birlikte siber suçlar ile çok daha güçlü bir şekilde mücadele edilecektir” şeklide konuştu.

“Düşünce özgürlüğü anayasal düzenin üzerine çıkmayacak”

Yasanın birçok düzenlemeye karşılık geldiğini ifade eden Av. Kandır, “Kamuoyunda sansür yasası olarak konuşulan konu, halk arasında yanlış ve hatalı bilgilerin yayılmasına engel olmak için tasarlandı ve epey faydalı olacaktır. Çünkü son zamanlarda siber ve internet ortamında çok fazla suç işlenmeye başlandı. Siber zorbalık ve hakaret gibi suçlar başta olmak üzere yine yanlış haberlerin yayılması ve bu alanda işlenen çok çeşitli suçların oranı artıyor. Tabi ki düşünce özgürlüğü mutlaka olacak ama bu durum anayasal düzenin üzerine çıkmayacak ve herhangi bir vatandaşın özgürlük alanına müdahale edilmeyecek. Özellikle dijital ortamlarda bu durum ile çok fazla karşılaşmaktayız. Hakaret suçu o derece arttı ki internet ortamı tamamen karanlık bir ortama dönüştü ve insanlar artık yapılan faaliyet ve eylemlerin bir cezası olmadığı düşünülüyor. Bu çok yanlıştır" dedi.

“Siber ortamlarda işlenen suçlarda azalma yaşanacaktır”

“Normal hayatımızda suç teşkil edecek bir eylem yaptığımız zaman karşılığında bir ceza ile karşılaşıyorsak internette de bu aynı özelliğe sahip olmalıdır” diyen Av. Kandır, konu ile alakalı olarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnsanların düşünce özgürlüğü olduğu gibi karşısındakilerin de aynı hakka sahip olduğu unutulmamalıdır. Son zamanlarda artan sosyal ağ kullanımı ve sosyal ağ kullanımındaki haber yayılma hızı göz önüne alındığında ise internet, en kuvvetli silah haline geldi. Bir de buna bot dediğimiz sosyal kullanıcı hesapları eklendiğinde, hesapların tek noktadan büyük bir etkisi hissediliyor. Bu çerçevede gerçekleştirilmesi beklenen yasa çok yerindedir. Yasanın uygun bir şekilde kullanılması ile birlikte siber ortamda işlenen suçlarda gözle görülür bir azalma yaşanacaktır. Çünkü bu suçların temeli, tespit edilememe düşüncesi ile ilgilidir. Bu yasa ile birlikte siber suçlar ile çok daha güçlü bir şekilde mücadele edilecektir.”

“Hatalı müeyyideler cezasız kalmamalıdır”

“Bot hesaplar, sosyal medya ağlarında farklı bilgisayar yazılımları ile oluşturulan kullanıcılardır” diyen Kandır, “Bir kişi uygun bir yazılım çalıştırarak bir saat içerisinde bin tane sosyal medya hesabı açabiliyor ve bu hesapların yardımı ile haberlerin yayılmasına olanak sağlıyor. Arka planındaki yapay zeka tabanlı yazılım ile oluşturulan TT yani trend topic açıklaması, haberi en çok aranan konu haline getiriyor. Böylelikle çok yanlış bir haber bile en üst sırada yer alıyor ve insanların ilgisini çekmeyi başarıyor. Aslında bu yasanın temelinde sosyal ağların çok fazla bilgi yaymasından dolayı meydana gelen kaosu önlemek vardır. Çünkü yasa ile özellikle bu tür alanlara karşı cezai bir müeyyide uygulanacaktır. Hatalı müeyyideler cezasız kalmamalıdır ve bu şekilde ortamın güvenliği sağlanabilir” diyerek sözlerini tamamladı.