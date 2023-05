(ÖZEL) Tarihi evlerin boynu bükük

Eskişehir'in en turistik bölgelerinden olan Tarihi Odunpazarı Evleri'ndeki metruk binalar dikkatleri çekiyor. Yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bakımsız ve terk edilmiş binalar, mahallede endişe oluşturuyor. Kerpiç binaların havalar yağışlı olduğu zaman risk teşkil ettiği öğrenilirken, bina duvarlarının elle ufalandığı görüldü. Bir binanın duvarına yapıştırılan “Lütfen duvar önüne park etme, tehlike arz ediyor” yazısı da gözlerden kaçmadı. Durumdan rahatsız olan bölge esnafı ise riskli binaların restore edilmesini ya da yıkılmasını istediğini dile getirdi. Metruk binaların, Tarihi Odunpazarı Evleri'ni gezmeye gelen turistlere Eskişehir'i kötü tanıttığı belirtilirken, çevre esnafı bölgedeki ev sahiplerinin kira konusunda daha duyarlı olmasının ve herkesin kendi yerine bakmasının bu tür sorumlara çözüm olacağını ifade etti.

Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde uzun yıllardır esnaflık yapan Kadir Şen, restore edilmeyen binaların bir bölümünün kendiliğinden yıkıldığını söyledi. Tehlikeli olan binaların yıkılmasını, uygun olan binaların ise restore edilmesini isteyen Şen, “Çocukluğum burada geçti, hemen hemen 47 seneden beri Odunpazarı'nda esnaflık yapıyorum. Burası tarihi bir bölge olduğu için çevrede çok fazla eski bina var. Bazısı yıkıldı, bazısı restore edildi. Ama şu anda restore edilmeyenlerin bazıları çok kötü durumda, tehlike arz ediyor ve yıkılma riskleri var. Binalardan çökme yapanlar oldu, yani yıkılmasa da sağa ya da sola yattı. Bunlar risk taşıyor, bir bakım yapılması ya da en kötü ihtimalle yıkılması gerekiyor. Binaların genelinde oturan olmadığı için bakım yapılmıyor, böyle olunca da binalar yıkılıyor. Yağmur ve kar yağdığında kerpiç binalar daha da tehlikeli hale geliyor, şu anda onlar yıkılmayla karşı karşıyalar. Bir önlem alınsın, yıkılacaksa yıkılsın, yıkılmayacaksa da restore edilsin. Tarihi Odunpazarı Evleri'ni gezmeye gelenler oluyor, eski binaların içinde geziyorlar ve sokak aralarına giriyorlar. Allah korusun içeriden geçerken üstlerine yıkılsa, bu riski taşıyan binalar da var. Bence yıkım yerine onarım yapılmalı, sonuçta bunlar çok eskilerden kalan tarihi evler. Yıkılma tehlikesi olmayan binalar restore edilse daha güzel olur, yıkıma karşıyım ben” dedi.

Odunpazarı'nda işletmesi olan Orkun Saç, metruk binaların bölgede kötü görüntüler oluşturduğunu belirtti. Ancak zaman içerisinde her şeyin düzeltilebileceğine inandığını dile getiren Saç, “Metruk binalar görüntü olarak kötü oluyor ancak her şey hızlı bir şekilde olmuyor, belediyemiz yavaş yavaş halletmeye çalışıyor. Odunpazarı Evleri, tarihi binalar olduğu için biraz daha sıkıntılı yerler ama zamanla her şeyin düzeleceğine inanıyorum. Güzelleşirse gelecek turistler ve buradaki esnaf açısından daha güzel olur. Her şey zamanla daha güzel olur inşallah, sonuçta bunlar milli bir servet. Eskişehir ilk kurulduğu zaman bu mahalleler yapılmaya başlandı. Binaların bakımlı olması herkesin isteyeceği bir şey. Ben her şeyin zamanla düzeleceğini düşünüyorum, hiçbir şey aniden olmaz. Bu süreci zamana yayarak kullanırsak daha güzel olur. Bu işlerde ev sahipleri kira konusunda kiracılara biraz daha duyarlı olurlarsa ve herkes kendi yerine bakarsa bu işler daha rahat olur” şeklinde konuştu.