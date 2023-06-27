(ÖZEL) Tüm zorlukları rağmen okul birincisi oldular

Eskişehir'de eğitim için her gün başka köylere gitmek zorunda kalmalarına rağmen okullarına dört elle sarılarak birinci olan Seyitgazili öğrenciler, Seyyid Battal Gazi Vakfı tarafından ödüllendirildi.

Kendi köylerinde okul olmaması sebebiyle eğitim için her gün evlerinden daha uzakta olan taşıma merkezlerine Seyitgazili öğrenciler, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen okul birincisi olmayı başardılar. Ödül töreni için Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir araya getirilen öğrenciler, Seyyid Battal Gazi Vakfı tarafından isteklerine uygun olarak giydirildi. Okul birincisi olan çocuklara başarı belgeleri verilirken, öğretmen ve velilerin katılımı ile düzenlenen törende duygu dolu anlar yaşandı. Seyitgazi'deki tüm okulların birinciliklerinin yarısından çoğunu almayı başaran öğrenciler, her ne şart altında olursa olsun eğitim ve öğretimin önemli olduğuna dikkat çektiler. Törenin ardından verilen yemek sonrası öğrenciler hep birlikte Eskişehir'i gezdiler. Zor olan eğitim şartlarının, pandemi gibi bazı olumsuzluklarla birlikte daha da yorucu hale geldiğini söyleyen öğrenciler, bu yoğun tempo sonunda elde ettikleri başarı ile yaz tatiline mutlu bir şekilde girdiler.

“Benim için 2 yol vardı, ya okuyacaktım ya da köy işlerine yardım edecektim”

Seyitgazi Anadolu Lisesi 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birincisi Melek Akmeşe, okumak ile ailesinin köy işlerine yardım etmek arasında önemli bir seçim yaptığını söyledi. Ne olursa olsun eğitim almanın önemli olduğuna dikkat çeken Akmeşe, “Bu ödül töreni beni çok mutlu etti. Belki gelecekteki başarılarımda da pay sahibi olacak. Böyle şeyler bize destek oluyor. Ben eğitim hayatıma köyde başladım. Liseyi ise ilçede okumak zorunda kaldım. Araya pandeminin girmesiyle eğitim sürecimde biraz zorlandım. Okumayınca hayat zor, ailem bana kızardı. Önümde 2 yol vardı, ya okuyacaktım ya da köy işlerine yardım edecektim. Ben ise okumayı seçtim ve yolumu da beğeniyorum. Başlarda okula servisle ulaşım sağlıyordum. Ondan sonra yurda geçince biraz daha rahat ettim. Mesafe çok uzak değildi, 10-20 dakika sürüyordu ama araba bulunmadığı sürece o yol bile zor oluyordu. Bence herkes okumalı, böyle tecrübeleri deneyim etmeli” dedi.

“Bugün arkadaşlarımla birlikte yoğun çabalarımızın karşılığını aldık”

Karaören'de oturan ve gelecekte anasınıfı öğretmeni olmak isteyen Nuran Günçal, okullarının uzak bir mesafede olması sebebiyle her sabah daha erken saatlerde uyanmak zorunda kaldıklarını belirtti. Kazandıkları birincilik sonucunda da arkadaşlarıyla ile bu yoğun çabalarının karşılığını aldıklarını dile getiren Günçal, “Her sabah çok erken saatlerde kalkıyoruz. Servisimiz 1 kilometre uzakta olduğu için çok yürüyorduk. Okulumuza gidiş mesafemiz de 10 kilometreye yakın. Bizim köyümüzde okul olmadığı için başka bir köydeki okula gidiyoruz. Sabah erkenden kalkmak hem beni hem de arkadaşlarımı zorluyordu. Ancak bugün bu arkadaşlarımla birlikte çabamızın karşılığını aldık. Kendi okullarımızda birinci olduk” şeklinde konuştu.

“Bu çocuklarımız tüm zorluklara rağmen eğitim için büyük çabalar göstermişler”

Seyyid Battal Gazi Vakfı Başkanı Dr. Süleyman Sırrı Kabadayı ise anne ve babalara teşekkürlerini ileterek şunları söyledi:

“Ben bu evlatlarımızı yetiştiren çok değerli anne ve babalara teşekkür ediyorum. Buradaki öğrencilerimiz dışındaki diğer çocuklarımıza ve gençlerimize de hem ülkemizin hem de şehrimizin kalkınması için yapacakları adına teşekkür ediyorum. Bugün gerçekten çok mutlu bir an yaşadık. Çocuklarımızla derece gurur duyuyorum. Seyitgazi'mizin 51 tane köyü ve mahallesi var. Seyitgazi, Kırka, Cevizli ve Kümbet mahalleri dışında maalesef diğer 47 tane bölgemizde okul yok. Öğrenciler okulları için bu 4 bölgeye geliyorlar. Öğrencilerin sabahları daha erken kalkması, servis araçları beklemesi ve uzun mesafelerde ulaşım sağlaması onlar için gerçekten büyük bir zorluk. Ancak bu zorluklara rağmen çocuklarımız daha iyi noktalara gelmek için büyük çabalar göstermişler ve içlerindeki bazı öğrencilerimiz de okul birinciliği elde etmiştir. Bizler onlar için küçük de olsa bir şeyler sunabilmenin büyük huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz.”