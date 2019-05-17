(özel) Türkiye'de ilk defa üretildi

Türkiye'de doğarak yerli statüsünde bulunan ilk yavru Papillon cinsi köpekler, yurt dışında yarışmalara katılmaya hazırlanıyor.

Kulaklarının kelebeğe benzerliğiyle Fransızca'da kelebek anlamına gelen Papillon ismini taşıyan köpekler, güzellikleri ile adeta büyülüyor. Küçük boyutlarıyla senelerdir hayvan severlerin en yakın arkadaşlarından olan Papillonlar, bu sefer ilk defa Türkiye'de üretildi. Yavrular, Türkiye Köpek Federasyonu'na kayıtlı olarak üretilen bu cinsin ilk yavruları olma özelliği taşıyor. Türkiye doğumlu köpekler, şimdi ise yurt dışında yapılan yarışmalara katılarak adlarını duyurmak istiyor. Profesyonel Köpek Eğitmeni ve Davranış Danışmanı Gülru Batur konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye doğumlu bir köpeği yurt dışında şampiyon yaparsak hem ülkemizin adını yüceltmiş olacağız, hem de ırkımız bir şey kazanmış olacak” ifadelerini kullandı.

“Cinsimizi Türkiye'ye kazandırmış olduk”

Profesyonel Köpek Eğitmeni ve Davranış Danışmanı Gülru Batur, insanlara eşlik etmesi ve kelebek kulaklarıyla ünlü Papillonların Türkiye'ye kazandırılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Türkiye doğumlu bir köpeği yurt dışında şampiyon yapmak istediklerini ifade eden Batur, “Fransızca'da kelebek anlamına gelen Papillon kelimesinden geliyor ismi. Çünkü köpeğin kulakları tam bir kelebeği andırıyor. Küçük boyutlarda ve ortalama 3 kilo bir köpek. İnsanlara eşlik etmesi için yetiştirilmiş bir ırk. Sizinle birlikte her türlü aktiviteyi yapmaktan hoşlanacaktır. Türkiye'de çok tanınan bir ırk değil. Federasyona bağlı olarak doğan ilk yavrular bu yavrularımız. Uluslararası klasmanda yarışmalara girmeyi düşünüyoruz. İsmine Papillon denmiş fakat aslında Papillon olmayan köpeklerle karşılaşıyoruz. Secereli kâğıtlı bir şekilde üretilmemişse biz bu ırkın saflığından söz edemeyiz. O yüzden ilk derken FCI (Dünya Köpek Federasyonu) ve Türkiye Köpek Federasyonu'na kayıtlı olarak doğan ilk yavrular bunlar. İlk yerli Papillonlar. Cinsimizi Türkiye'ye kazandırmış olduk. Sınırlı sayıda kıymetini bilecek insanlara bu ırkı tanıtalım istiyoruz. Onun dışında Türkiye doğumlu bir köpeği yurt dışında şampiyon yaparsak hem ülkemizin adını yüceltmiş olacağız hem de ırkımız bir şey kazanmış olacak. Amacımız bu” şeklinde konuştu.