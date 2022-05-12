Özel Ümit çalışanlarından kök hücre bağışı

Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri tarafından hayata geçirilen 'Kök Hücre Bağışı Kampanyası' ile çok sayıda hastane çalışanı kök hücre bağışında bulunarak, hastalara umut oldu.

Özel Ümit Hastaneleri tarafından 'Kök Hücre Bağışı Kampanyası' düzenlendi. Hastanenin toplantı salonunda düzenlenen seminer ile kök hücre bağışı anlatılarak, hastane çalışanları kök hücre bağışına davet edildi. Kızılay tarafından düzenlenen eğitim seminerine Kök Hücre Donör Kazanım Uzmanı, Nejdet Ayduran, Kök Hücre Flebotomist Emre Yavaş katıldı. Kızılay tarafından verilen eğitim sonrasında çok sayıda Özel Ümit çalışanı, kök hücre bağışında bulundu.

"TÜRKÖK hastaların hayata tutunmasını sağladı"

Kök hücre bağışının önemi ve süreç hakkında bilgi veren Türk Kızılay Kök Hücre Donör Kazanım Uzmanı, Nejdet Ayduran, Türkiye'de özellikle lösemi, lenfoma gibi kök hücre nakli bekleyen hastalara en uygun bağışçının bulunabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay tarafından 2014'te hayata geçirilen TÜRKÖK'ün, çok sayıda hastanın hayata tutunmasını sağladığını anlattı. Sağlık şartları uygun 18-50 yaş arasındaki herkesin kök hücre bağışında bulunabileceğine ve kök hücre bağışının sağlık açısından hiçbir zararının bulunmadığına değinen Ayduran, “TÜRKÖK, Sağlık Bakanlığı'nın, kemik iliği nakli bekleyen hastalar ve çok sayıda gönüllü vericiye ait doku grubu antijeni bilgilerinin depolandığı Kemik İliği Bankasının (KİB) kurulması ve kemik iliği nakli ile ilgili merkezler arasında koordinasyonun sağlanması için oluşturduğu Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi'nin adıdır.” dedi.

Bağış nasıl yapılıyor

Kök hücre bağışının kan vermek kadar kolay olduğunu dile getiren Ayduran, bir eşleşme durumunda kök hücre nakil sürecinin nasıl ilerlediğini ise şöyle anlattı: “İlgili nakil merkezindeki hasta için bu sefer koordinasyon birimimiz devreye giriyor. Bağışçı evinden alınıyor. Muayene, tahlil ve kök hücre toplama öncesi gerekli enjeksiyonları yapılıyor. Eğer donörün il dışına gitmesi gerekiyorsa konaklama, yeme-içme ve ulaşım hizmetleri Bakanlığımızca karşılanıyor.”

Nasıl bağışçı olunacağı hakkında da bilgilendiren Ayduran, “Bu, aslında çok kolay; tek yapılması gereken şey Kızılay'a başvurmak. Sağlık Bakanlığı ve Kızılay bu konuda birlikte hareket ediyor. Bağışçı olmak isteyenler Kızılay'a başvurduktan sonra, yaş, vücut ağırlığı, bulaşıcı hastalık gibi sağlık durumları açısından değerlendiriliyor. Uygun kriterleri taşıyanlardan kan numuneleri alınarak laboratuvarlarda analiz ediliyor, uygun bulunanlar kök hücre bankasına kaydediliyor.” ifadelerini kullandı.

Verilen eğitim semineri sonrasında çok sayıda Özel Ümit çalışanı kök hücre bağışında bulundu.