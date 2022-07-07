Özel Ümit doktorları da 'Şiddete son' dedi

Saygı duruşu ile başlayan programda, Özel Ümit Batıkent Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Züberi ve Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hatice Onur konuşma yaptı. Yapılan açıklamalarla; Konya Şehir Hastanesi'nde uğradığı menfur saldırı sonucunda hayatını kaybeden Uzm. Dr. Ekrem Karakaya'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olunduğu ifade edildi. Öldürülen doktorun ailesine ve sağlık camiasına başsağlığı dileyen hastane yönetimi, bir daha böyle olayların yaşanmamasını istedi. Hastanelerde düzenlenen ortak programlarda yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Özel Ümit Hastaneleri olarak ülkemizde kendisini bilime adamış, icra ettikleri mesleklere yıllarını vermiş, topluma faydalı olmaya çalışan sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddete dikkat çekiyor ve çalışma arkadaşlarımızın ölümleriyle sonuçlanan olayların önüne geçilmesi için adli süreçlerin en etkili şekilde işletilmesi ve görevini ifa eden çalışanları koruyacak düzenlemeler için ilgili makamlara çağrıda bulunuyoruz."