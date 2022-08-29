İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Özel Ümit Hastaneleri Bosna Hersek'te fuara katıldı

Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri 26-27 Ağustos tarihlerinde Bosna-Hersek’te düzenlenen 3.

Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri 26-27 Ağustos tarihlerinde Bosna-Hersek'te düzenlenen 3. Bosnıa Healthcare Servıces Expo katılım gösterdi.


Özel Ümit Hastaneleri adına Gülay Özler ve Selda Töre Bosna halkına hastanemizde bulunan sağlık hizmetleri hakkında bilgiler verdi. Hastane tarafından yapılan açıklamada, “3. Bosna Sağlık Hizmetleri Fuarı'na katkıda bulunanlara, Bosna'da bizleri ağırlayan KCUS Genel Müdürü Prof. Dr. Sebija Izetbegovi ve Bosna halkına teşekkürlerimizi sunarız. Önce insan, önce sağlık mottosu ile Özel Ümit Hastaneleri sağlık için her yerde.” denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.