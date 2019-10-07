Özel Ümit Hastaneleri geleneksel ödüllü resim yarışması başladı

Teknolojinin doğru kullanımını ve teknoloji bağımlılığının zararlarını öğrenmek adına çocuk ve ebeveynleri bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla belirlenen konu başlığındaki yarışmaya; Eskişehir ve ilçelerin özel ve resmi okullardaki 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencileri katılabilecek.

Yarışmanın koşulları ise “Her öğrenci daha önceden herhangi bir yarışmaya katılmamış 1 eseriyle katılabilir. Resimler 35x50 santimetre ölçülerinde resim kâğıdına yağlı pastel boya ile yapılacaktır. Yarışmaya gönderilecek resimlerin arka sayfasına ve 'www.umithastanesi.com.tr' adresinde bulunan yarışma etiketine öğrencinin adı, soyadı, yaşı, okulu, velisinin adı - soyadı ve telefon numarası bilgilerinin eksiksiz olarak doldurulması ve resmin arkasına yapışması gerekmektedir. Öğrencilerin resimlerini en geç 1 Kasım Cuma günü mesai bitimine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Bölümü'ne elden veya posta ile ulaştırmaları gerekmektedir. Posta yoluyla gönderilen resimlerin nakliyeden dolayı doğabilecek hasar, yırtılma ve kaybolma durumlarından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Özel Ümit Hastaneleri sorumlu değildir. Yarışmaya jüri üyelerinin birinci derece yakınları katılamaz” olarak belirlendi.

Yarışmada dereceye girenlere ise "Birinciye drone, ikinciye robotik eğitim seti, üçüncüye eğitici mikroskop ve teleskop seti, mansiyon ödülü olarak ise dördüncü, beşinci, altıncı yarışmacılara klasik lego set" ödülleri verilecek.

Yarışmanın kazananları 9 Kasım Cuma tarihinde www.umithastanesi.com.tr ile Ümit Hastanelerinin sosyal medya hesaplarında açıklanacak.