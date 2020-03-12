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Özel Ümit Hastaneleri konseri ertelendi

Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri tarafından düzenlenecek Türk Halk Müziği/Türküler konseri ileri bir tarihe ertelendi.


17 Mart Salı günü Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek konser korona virüsü tedbirleri kapsamında ertelendi. Hastaneden yapılan açıklama şöyle; "17 Mart 2020 tarihinde Türk Eğitim Vakfı Yararına düzenlediğimiz konserimiz, toplum sağlığının korunması tedbiri nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Detaylı bilgi ilerleyen tarihlerde paylaşılacaktır. Tüm misafirlerimizin bilgisine sunulur"


Bu yıl 3'üncüsünün gerçekleştirileceği konserin gelirleri hastanece, Türk Eğitim Vakfına bağışlanacaktı.

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