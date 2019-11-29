Özel Ümit Hastanesi'nden EEG eğitimi

Rabia Sedef Üre, Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin projeleri kapsamında ürettikleri Elektroensefalografi (EEG) cihazı ve beynin temel elektriksel özellikleri ile ilgili bilgiler verdi.

Dr Rabia Sedef Üre, “Elektroensefalografi (EEG), epilepsili hastaları ve şüphe oluşturan nöbet bozuklukları olan hastaları incelemekte kullanılan önemli bir tetkiktir. Beynin elektriksel aktivitesini ölçmek için EEG cihazı kullanılmaktadır” dedi.

Programa, ESTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Süleyman Kaytakoğlu, Dr. Şener Ağalar, Prof Dr. Ömer Nezih Gerek, Prof Dr. Hakkı Ulaş, elektrik mühendisi Metin Çam ve Dr Semiha Türkay katıldı.